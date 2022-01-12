Гинцбург: «Спутник V» не нуждается в модификации под «омикрон»

Как пишет bfm.ru, по словам Гинцбурга, защищаться от омикрона нужно с помощью вакцинации «Спутником V» или ревакцинацией «Спутником Лайт» через шесть месяцев.
Директор центра им. Гамалеи заверил, что эти вакцины работают против разных штаммов в отличие от зарубежных мРНК-вакцин.
«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации) S-белка, которая хорошо работает против „уханьского“ варианта, а у нас в „Спутнике“ — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у
привитых „Спутником“ по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».
Ранее потенциально опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек.