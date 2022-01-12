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Здоровье

Гинцбург: «Спутник V» не нуждается в модификации под «омикрон»

Вакцина от коронавируса «Спутник V не нуждается в модификации под новый вариант COVID-19 «омикрон», заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Как пишет bfm.ru, по словам Гинцбурга, защищаться от омикрона нужно с помощью вакцинации «Спутником V» или ревакцинацией «Спутником Лайт» через шесть месяцев.

Директор центра им. Гамалеи заверил, что эти вакцины работают против разных штаммов в отличие от зарубежных мРНК-вакцин.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации) S-белка, которая хорошо работает против „уханьского“ варианта, а у нас в „Спутнике“ — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у
привитых „Спутником“ по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — цитирует Гинцбурга «Интерфакс».

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