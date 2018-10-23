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Главный кардиолог Минздрава заявил, что почти 40% мужчин не доживают до 60 лет

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил в программе НТВ «Поздняков» о том, что что кардиологических больных в России больше, чем пока позволяет выявлять диспансеризация.

В поликлинике, электронная запись.
В поликлинике, электронная запись.
altapress.ru

В частности, кардиолог сказал, что в России остается высокой смертность мужчин до 60 лет — до этого возраста не доживают 39% мужского населения страны. Примерно треть этих смертей в той или иной степени связана с употреблением алкоголя, считает Бойцов.

Одна из задач федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — переоснащение профильных региональных центров, поскольку часть оборудования сегодня морально устарела, уверен главный кардиолог Минздрава.

Миллион за операцию

Что касается высокотехнологичной помощи, то, по словам Бойцова, нужно активнее продвигать гибридную хирургию. Она пока дороговата — больше миллиона рублей за операцию.

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