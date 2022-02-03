Какой-либо доказательной базы у этой методики не существует, уверен медик.
Проценко предположил, что данный способ популярен у тех, кто любит не только пары. Однако медицинской подоплеки по этой теме нет, подчеркнул эксперт, пишет Lenta.ru.
Ранее академик РАН Сергей Колесников посоветовал россиянам защищаться от коронавируса с помощью водки. Академик уверен, что алкогольные ингаляции могут снизить вирусную нагрузку. При этом он подчеркнул, что данный способ не является панацеей.
Между тем китайские ученые выяснили, что шампанское, белое и красное вино может снизить риск заражения коронавирусом.