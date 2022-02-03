Главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко шутливо заметил в эфире «Комсомольской правды», что лечение коронавируса парами водки не является эффективным способом.

Какой-либо доказательной базы у этой методики не существует, уверен медик.

Проценко предположил, что данный способ популярен у тех, кто любит не только пары. Однако медицинской подоплеки по этой теме нет, подчеркнул эксперт, пишет Lenta.ru.

Ранее академик РАН Сергей Колесников посоветовал россиянам защищаться от коронавируса с помощью водки. Академик уверен, что алкогольные ингаляции могут снизить вирусную нагрузку. При этом он подчеркнул, что данный способ не является панацеей.

Между тем китайские ученые выяснили, что шампанское, белое и красное вино может снизить риск заражения коронавирусом.