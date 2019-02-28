Голикова заявила, что большинство россиянок рожают первенца после 26 лет

В России увеличивается возраст женщин, рождающих детей в первый раз. У большинства россиянок первенец появляется в возрасте 26−35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

По словам Голиковой, если в 2000-х годах 60% россиянок рожали первых детей до 25 лет, то 2017 году в этом возрасте дети появились лишь у 45% женщин. «Возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это означает, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — сказала она.

Голикова напомнила, что с 1 января 2018 года в России предоставляются ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума в связи с рождением первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже 1,5 величины прожиточного минимума региона.

«Вы в Послании предложили эту границу изменить, сделать ее двукратной. Это означает, что наиболее экономически активные родители получат поддержку государства. По нашему мнению, право на получение такой поддержки могут иметь 770 тысяч семей. Это почти на 48% больше, чем по старому порядку», — поддержала вице-премьер инициативу президента.

Ранее в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщили, что ​средний возраст женщины в России на момент рождения первого ребенка в конце 2017 года составлял 28,5 года.

В конце прошлого года Росстат подсчитал, что уровень рождаемости за десять месяцев снизился на 5,2% по сравнению с показателями 2017 года. Согласно данным ведомства, с января по сентябрь этого года родились 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года родились 1,27 млн человек.

Факт

Татьяне Голиковой 53 года, и у нее нет детей.