Грилзы на зубах. Почему дорогие украшения могут быть опасны, рассказал эксперт

Стоматолог пояснил, что этим украшением для зубов можно подавиться.

В 1970-1980 годы модными были золотые и серебряные коронки для зубов. Фиксы, которые пошли от цыган - предшественники современных грилзов.

Эксперт отмечает, что некоторые грилзы можно применять при болезнях десен либо при частичном отсутствии зубов. Украшения отлично маскируют недостатки. Важно использовать грилзы только из медицинских сплавов, которые не вызовут аллергию.

Также гризлами можно подавиться. Часть украшения способна достичь легких и закупорить их, сообщает Lenta.ru.

Человек может травмировать десну и кожу вокруг рта острым краем изделия. Травмированные участки становятся белыми, к ним могут прикрепляться инфекции. В результате разовьется стоматит. Язвы, острая боль, отек, неприятный запах, проблемы с приемом пищи - те проблемы, с которыми может столкнуться носитель грилзов. - рассказывает врач.

Если носить индивидуально созданные грилзы, надевать их не часто, то украшение вреда не принесет.

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