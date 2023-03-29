Известный доктор предупредил о смертельной опасности таблеток от давления

Телеведущий, врач и известный блогер Александр Мясников призвал россиян быть осторожными с препаратами одной группы.

В эфире госканала Мясников предупредил — речь идет о быстродействующих средствах для понижения давления, пишет prokazan.ru. Их еще называют «скорой помощью» от высокого давления.

Эти медикаменты могут быть смертельно опасны, а они невероятно популярны среди россиян.

Лекарства могут не только уменьшить давление, но и убить. У принявшего препарат может развиться инфаркт мозга, сердца или почки.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До лета 2020 года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.