Губернатор сибирского региона второй раз заразился коронавирусом

«Работает удаленно. Чувствует себя хорошо», — сказали в пресс-службе правительства.

Глава региона переносит заболевание в легкой форме, потому что ранее привился, отметили в пресс-службе.

В октябре 2020 года у Кобзева также обнаружили коронавирус. Он был госпитализирован, состояние его здоровья было стабильное. Глава региона работал дистанционно. После выписки из больницы он продолжил лечение дома.

Между тем мэр Барнаула заболел ковидом. Мэр лечится и работает из дома. Свое состояние Франк оценивает как «удовлетворительное».

Жители Алтайского края переживают за здоровье губернатора после контакта с мэром.