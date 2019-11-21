Хайп, скандалы и петиции: чем еще запомнился экс-ректор АлтГМУ Игорь Салдан

Взаимоотношения с коллегами
На должность ректора АлтГМУ Игорь Салдан пришел 1 октября 2014 года. А через два года разразился громкий скандал. Из-за закрытия кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии с курсом ДПО ее руководитель Владимир Куликов заявил о «разрушении науки».
Владимир Куликов,
профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патофизиологии, клинической патофизиологии с курсом ДПО АлтГМУ (ноябрь 2016 года):
Под видом оптимизации образовательного процесса происходит уничтожение уникальной кафедры. Последние два года мы испытываем невероятный прессинг со стороны администрации вуза. Основная цель, как я понимаю, отобрать уникальное оборудование, заработанное десятилетиями труда, передовые методики, созданные на кафедре, специалистов и огромную популярность у врачей УЗД. Соответственно, и хозрасчетные средства, которые зарабатывает кафедра для университета, находясь в тройке лидеров. Я пытался минимизировать риски такого исхода, искал компромиссы.
Позже Игорь Салдан заявил, что все изменения проводятся только для улучшения качества подготовки дипломированных специалистов.
Недруги ректора утверждали, что случай с Куликовым был далеко не единственным. Якобы только за год прибывания Салдана у власти из университета ушел 51 человек — 13 докторов медицинских наук, 38 кандидатов медицинских наук.
Прокурорская проверка, завершившаяся в конце 2016 года ничего криминального не нашла. В ведомстве пришли к выводу, что организация учебного процесса, реорганизация кафедр и кадровые перестановки происходят в рамках действующего законодательства.
Но осадок все-таки остался.
Еще один громкий скандал произошел в нынешнем году — Ирине Шереметьевой, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО не продлили трудовой договор. «Толку» Салдан пояснил, что «есть протокол проверок соответствующих надзорных органов по увольнению Шереметьевой из вуза. Нарушений законодательства не выявлено».
Сама Шереметьева решила не судиться с университетом и сосредоточиться на избирательной кампании на пост ректора университета, в которой она была одним из кандидатов.
После ухода Салдана Шереметьеву назначили и.о.
Петиция об отставке
За пять лет прибывания Игоря Салдана у руля АлтГМУ раз его пытались свергнуть. Петицию с требованием отставки создали в ноябре 2016 года после скандала в Владимиром Куликовым. На сегодняшний день под ней более 4 тыс. подписавшихся.
Сам ректор считает, что все эти люди подставные — «за деньги понажимать на кнопочку».
Между тем среди подписавших петицию были реальные студенты, преподаватели, выпускники АлтГМУ, практикующие врачи из разных регионов России и стран зарубежья.
В вину экс-ректору подписавшиеся ставят многое, в том числе и то, что он постоянно ездил в командировки по разным городам и странам, где проходят не совсем статусные медицинские мероприятия.
«На это тратятся внушительные суммы, которые в период экономического кризиса можно было бы оставить в вузе», — говорилось в документе. В 2015—2016 годах, судя по его тексту, студентам задерживали социальные стипендии.
Громкие заявления
Игорь Салдан всегда был достаточно закрытым человеком и на должности ректора вуза, и в качестве руководителя алтайского Роспотребнадзора. Но если и выходил в публичное пространство, то с громкими заявлениями.
Из последнего — предложение переженить врачей и учителей для решения кадровой проблемы на селе.
На дискуссионной площадке «Малые села — большие перспективы» Игорь Салдан обратился к ректору педагогического университета Ирине Лазаренко: «Нам с вами надо делать совместные балы выпускников. Пусть наши студенты между собой переженятся, тогда село будет жить». И сорвал аплодисменты.
Рейтинг университета
Попаданием своего университета в различные рейтинги Игорь Салдан очень гордился. В июне нынешнего года «мед» уже во второй раз подряд вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes, оказавшись на 32 позиции.
Как сообщала пресс-служба АлтГМУ, за последние четыре года университет «не только улучшил позиции в российских рейтингах, но и вошел в новые международные рейтинги, занимая достойные места и опережая ведущие медицинские вузы страны».
Последние четыре года вуз удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES. В 2018 году АлтГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор».
«С 2015 года АлтГМУ выполняет и перевыполняет все показатели ежегодного Мониторинга эффективности вузов Минобразования России: в последнем рейтинге вуз стал первым среди 15 вузов Алтайского края, вошел в пятерку лучших среди 55 медицинских вузов страны и занял достойное 20-е место в числе 1298 вузов страны разных направлений», — сообщается на офсайте АлтГМУ.
О «надутости» этих рейтингов в соцсетях постоянно говорили противники Салдана, на что тот уверено отвечал через СМИ: «Говорят, что Салдан купил Forbes».
Стройки и ремонты
Грандиозных строек за пятилетку в АлтГМУ Игорь Салдан не вел, но в университете постепенно обновляли материально-техническую базу. В 2016 году открыли после ремонта спортивный лагерь «Спарта» в Бобровке, в 2017-том — два новых учебных корпуса и студенческое общежитие.
С 2015 по 2018 годы в вузе провели капитальные ремонты на 35 из 38 кафедр.
В 2018 году Игорь Салдан отчитался: на ремонтные работы за четыре года было затрачено более 500 млн рублей за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.