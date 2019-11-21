Хайп, скандалы и петиции: чем еще запомнился одиозный экс-ректор АлтГМУ Игорь Салдан

20 ноября стало известно, что ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана сняли с занимаемой должности. Документ об его отставке подписала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. За пять лет, что Салдан был у власти, он запомнился скандалами с коллегами, петициями в интернете и громкими заявлениями. Что еще он оставил в наследство, читайте в разборе altapress.ru.

Взаимоотношения с коллегами

На должность ректора АлтГМУ Игорь Салдан пришел 1 октября 2014 года. А через два года разразился громкий скандал. Из-за закрытия кафедры патофизиологии, клинической патофизиологии с курсом ДПО ее руководитель Владимир Куликов заявил о «разрушении науки».

Владимир Куликов,

профессор , доктор медицинских наук , заведующий кафедрой патофизиологии , клинической патофизиологии с курсом ДПО АлтГМУ ( ноябрь 2016 года):

Под видом оптимизации образовательного процесса происходит уничтожение уникальной кафедры. Последние два года мы испытываем невероятный прессинг со стороны администрации вуза. Основная цель, как я понимаю, отобрать уникальное оборудование, заработанное десятилетиями труда, передовые методики, созданные на кафедре, специалистов и огромную популярность у врачей УЗД. Соответственно, и хозрасчетные средства, которые зарабатывает кафедра для университета, находясь в тройке лидеров. Я пытался минимизировать риски такого исхода, искал компромиссы.

Профессор Владимир Куликов.

Позже Игорь Салдан заявил, что все изменения проводятся только для улучшения качества подготовки дипломированных специалистов.

Недруги ректора утверждали, что случай с Куликовым был далеко не единственным. Якобы только за год прибывания Салдана у власти из университета ушел 51 человек — 13 докторов медицинских наук, 38 кандидатов медицинских наук.

Прокурорская проверка, завершившаяся в конце 2016 года ничего криминального не нашла. В ведомстве пришли к выводу, что организация учебного процесса, реорганизация кафедр и кадровые перестановки происходят в рамках действующего законодательства.

Но осадок все-таки остался.

Еще один громкий скандал произошел в нынешнем году — Ирине Шереметьевой, завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО не продлили трудовой договор. «Толку» Салдан пояснил, что «есть протокол проверок соответствующих надзорных органов по увольнению Шереметьевой из вуза. Нарушений законодательства не выявлено».

Алтайский государственный медицинский университет. Анна Зайкова

Сама Шереметьева решила не судиться с университетом и сосредоточиться на избирательной кампании на пост ректора университета, в которой она была одним из кандидатов.

После ухода Салдана Шереметьеву назначили и.о.

Петиция об отставке

За пять лет прибывания Игоря Салдана у руля в АГМУ свергнуть его пытались не раз. Первую петицию создали в ноябре 2016 года после скандала в Владимиром Куликовым. На сегодняшний день под ней более 4 тыс. подписавшихся.

Сам ректор считает, что все эти люди подставные — «за деньги понажимать на кнопочку».

Между тем среди подписавших петицию были реальные студенты, преподаватели, выпускники АлтГМУ, практикующие врачи из разных регионов России и стран зарубежья.

Игорь Салдан. ООО «Барнаульская водяная компания»

В вину экс-ректору подписавшиеся ставят многое, в том числе и то, что он постоянно ездил в командировки по разным городам и странам, где проходят не совсем статусные медицинские мероприятия.

«На это тратятся внушительные суммы, которые в период экономического кризиса можно было бы оставить в вузе», — говорилось в документе. В 2015—2016 годах, судя по его тексту, студентам задерживали социальные стипендии.

Громкие заявления

Игорь Салдан всегда был достаточно закрытым человеком и на должности ректора вуза, и в качестве руководителя алтайского Роспотребнадзора. Но если и выходил в публичное пространство, то с громкими заявлениями.

Из последнего — предложение переженить врачей и учителей для решения кадровой проблемы на селе.

День знаний в АГМУ. 1 сентября 2015 года. Наталья Вязанцева

На дискуссионной площадке «Малые села — большие перспективы» Игорь Салдан обратился к ректору педагогического университета Ирине Лазаренко: «Нам с вами надо делать совместные балы выпускников. Пусть наши студенты между собой переженятся, тогда село будет жить». И сорвал аплодисменты.

Рейтинг университета

Попаданием своего университета в различные рейтинги Игорь Салдан очень гордился. В июне нынешнего года «мед» уже во второй раз подряд вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes, оказавшись на 32 позиции.

Как сообщала пресс-служба АлтГМУ, за последние четыре года университет «не только улучшил позиции в российских рейтингах, но и вошел в новые международные рейтинги, занимая достойные места и опережая ведущие медицинские вузы страны».

Последние четыре года вуз удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES. В 2018 году АлтГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор».

АГМУ открыл факультет иностранных студентов в здании гостиницы «Турист» Олег Богданов

«С 2015 года АлтГМУ выполняет и перевыполняет все показатели ежегодного Мониторинга эффективности вузов Минобразования России: в последнем рейтинге вуз стал первым среди 15 вузов Алтайского края, вошел в пятерку лучших среди 55 медицинских вузов страны и занял достойное 20-е место в числе 1298 вузов страны разных направлений», — сообщается на офсайте АлтГМУ.

О «надутости» этих рейтингов в соцсетях постоянно говорили противники Салдана, на что тот уверено отвечал через СМИ: «Говорят, что Салдан купил Forbes».

Стройки и ремонты

Грандиозных строек за пятилетку в АлтГМУ Игорь Салдан не вел, но в университете постепенно обновляли материально-техническую базу. В 2016 году открыли после ремонта спортивный лагерь «Спарта» в Бобровке, в 2017-том — два новых учебных корпуса и студенческое общежитие.

С 2015 по 2018 годы в вузе провели капитальные ремонты на 35 из 38 кафедр.

Обучающий симуляционный центр АГМУ Олег Богданов

В 2018 году Игорь Салдан отчитался: на ремонтные работы за четыре года было затрачено более 500 млн рублей за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.