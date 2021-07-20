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Здоровье

Иммунный ответ: стал известен процент заболевших после прививки от ковида

Не более 3,6% вакцинированных от коронавируса граждан заражаются COVID-19.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Максимальное число инфицированных в Бурятии, пишет «Коммерсантъ». В Дагестане около 3% новых заражений приходится на привитых, в Ленинградской области в районе 2%, при этом ни один из этих пациентов не был госпитализирован.

В остальных субъектах на привитых приходится меньше 1% новых случаев инфекции.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что около 2,5% вакцинированных заражаются коронавирусом.

Эксперты считают — вероятность заболеть COVID-19 после прививки зависит от иммунного ответа, который дал организм на вакцину.

Ранее заболевший коронавирусом Боярский рассказал о своем самочувствии.

По словам Боярского, благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме и «однозначно вы спасете жизнь себе и близким».

Актер заболел ковидом. Боярский и его представитель опровергли сообщения о госпитализации, заявив, что артист находится дома и чувствует себя нормально.

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