Иммунный ответ: стал известен процент заболевших после прививки от ковида

Максимальное число инфицированных в Бурятии, пишет «Коммерсантъ». В Дагестане около 3% новых заражений приходится на привитых, в Ленинградской области в районе 2%, при этом ни один из этих пациентов не был госпитализирован.
В остальных субъектах на привитых приходится меньше 1% новых случаев инфекции.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что около 2,5% вакцинированных заражаются коронавирусом.
Эксперты считают — вероятность заболеть COVID-19 после прививки зависит от иммунного ответа, который дал организм на вакцину.
Ранее заболевший коронавирусом Боярский рассказал о своем самочувствии.
По словам Боярского, благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме и «однозначно вы спасете жизнь себе и близким».
Актер заболел ковидом. Боярский и его представитель опровергли сообщения о госпитализации, заявив, что артист находится дома и чувствует себя нормально.