12 февраля
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Здоровье

Испытания перспективного метода лечения рака проводят в Новосибирске

Ученые Новосибирского госуниверситета с коллегами из Томска приступили к этапу доклинических испытаний перспективного варианта нейтронозахватной терапии рака, сообщает РИА Новости.

Врач смотрит в микроскоп.
Врач смотрит в микроскоп.
Фото: ru.freepik.com, автор DCStudio.

С 2025 года на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве планируют начать клинические испытания уникального метода лечения злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии.

Предполагается, что после облучения нейтронами в раковых клетках происходит ядерная реакция с выделением энергии, что приводит к их гибели.

Ранее алтайский онколог назвала самые частые виды рака у детей. В большинстве случаев у маленьких пациентов диагностируют острый лейкоз, а именно острый лимфобластный лейкоз.

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