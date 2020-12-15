Исследователи обнаружили антитела, которые воюют с иммунной системой

«Неправильные» антитела, которые воюют не с вирусом, а с органами, тканями и самой иммунной системой человека, обнаружили в крови у пациентов с коронавирусом исследователи из Йельского университета, пишет The Guardian .

Так называемые аутоантитела атакуют организм носителя инфекции — от мозга, кровеносных сосудов и печени до соединительной ткани и желудочно-кишечного тракта.

Обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности. Аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно связываются с белками на собственных клетках человека.

«Появляется большое количество антител, которые как бы являются слепками с тех структур организма, которые атакует коронавирус. Коронавирус своим белком цепляется за рецептор, который называется „рецептор ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)“. Находится на поверхности клеток, а сам АПФ в крови. Описали, доказали, сейчас это изучают. В принципе начиналось это изучение достаточно давно. Просто это еще одно знание по этой инфекции — то, что эти антитела возникают и накапливаются в большом количестве», — прокомментировал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Чем больше таких антител было в крови пациента, тем тяжелее протекало заболевание, показали дальнейшие исследования. А поскольку антитела могут сохраняться в течение длительного времени, вполне возможно, что они могут способствовать развитию хронических заболеваний, пишет bfm.ru.

Действительно, какой-то из антигенов коронавируса оказывается похож хотя бы частично на антигены, которые находятся на нормальных клетках организма, и поэтому иммунитет начинает путаться.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Атака

Более 5% госпитализированных пациентов имели аутоантитела, которые ослабляли иммунную систему, зависящую от интерферонов, утверждают авторы исследования.

Аутоантитела атаковали клетки, необходимые для производства антител, а также они уничтожали защитные Т-клетки. Ученые полагают, что наличие аутоантител вполне может объяснить разнообразие симптомов COVID-19 и длительные последствия коронавирусной инфекции, которые наблюдаются у некоторых пациентов.

Способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции пока мало исследована.

Само исследование еще не публиковалось в научных журналах и не получило оценки экспертов.