28 октября
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Здоровье

Известный на всю Россию сибирский мэр попал в больницу

Мэра города Саянск (Иркутская область) Олега Боровского госпитализировали в больницу с подозрением на инфаркт 27 октября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мэр Саянска Олег Боровский.
Мэр Саянска Олег Боровский.
Телеграм-канал «Саянск | Олег Боровский»

Олег Боровский рассказал, что проблемы со здоровьем начались у него после поездки в Юргу. «Дали знать о себе старые болячки — давление и сахар», — отметил он.

Мэр города сдал анализы, а также сделал кардиограмму. Врачам она «не понравилась». Они заподозрили инфаркт.

Олега Боровского сначала положили в отделение кардиологии в дневном стационаре, а затем транспортировали в областную больницу.

«Я уже устроился, чувствую себя хорошо, никакой паники нет, все нормально», — поделился он.

Мэр Саянска прославился на всю Россию, когда отказался приостанавливать работу городских предпринимателей в период пандемии.

Также Олег Боровский на День города пришел в костюме царя. Фестиваль-шествие «В сказочном царстве, Саянском государстве» был посвящен Году культурного наследия народов России.

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