В костюме царя появился на празднике мэр сибирского города

Мэр Саянска (Иркутская область) Олег Боровский на День города пришел в костюме царя.

Пользователи соцсетей раскритиковали его наряд. Однако у мэра своя позиция — образ царя Салтана мог вызвать негативную реакцию только у тех, у кого «с головой не все нормально», рассказал градоначальник Газете.Ru.

«В Саянске на День города всегда проходят костюмированные шествия. Я был и капитаном, и подсолнухом, и снеговиком, и Дедом Морозом. А реакция на образ тех, кто не живет в городе, меня вообще не волнует. Горожане меня приняли и поняли», —. поведал мэр.

Фестиваль-шествие «В сказочном царстве, Саянском государстве» был посвящен Году культурного наследия народов России.

Напомним, ранее — в 2015 году — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пел с хором Турецкого на Дне города. Об этом пишет krsk.sibnovosti.ru.

Тогда он исполнил песню «Надежда» композитора Александры Пахмутовой. Позднее в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края не подтвердили информацию об участии Толоконского в шоу. Хотя в сети «гуляют» видео с концерта.

И в Новосибирске Виктор Толоконский нередко пел на городских площадках вместе с творческими коллективами.

Между тем барнаульские магазины не будут продавать алкоголь 3 сентября — в День города.