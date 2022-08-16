18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В костюме царя появился на празднике мэр сибирского города

Мэр Саянска (Иркутская область) Олег Боровский на День города пришел в костюме царя.

Мэр Саянска Олег Боровский.
Мэр Саянска Олег Боровский.
Телеграм-канал «Саянск | Олег Боровский»

Пользователи соцсетей раскритиковали его наряд. Однако у мэра своя позиция — образ царя Салтана мог вызвать негативную реакцию только у тех, у кого «с головой не все нормально», рассказал градоначальник Газете.Ru.

«В Саянске на День города всегда проходят костюмированные шествия. Я был и капитаном, и подсолнухом, и снеговиком, и Дедом Морозом. А реакция на образ тех, кто не живет в городе, меня вообще не волнует. Горожане меня приняли и поняли», —. поведал мэр.

Фестиваль-шествие «В сказочном царстве, Саянском государстве» был посвящен Году культурного наследия народов России.

Напомним, ранее — в 2015 году — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пел с хором Турецкого на Дне города. Об этом пишет krsk.sibnovosti.ru.

Тогда он исполнил песню «Надежда» композитора Александры Пахмутовой. Позднее в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края не подтвердили информацию об участии Толоконского в шоу. Хотя в сети «гуляют» видео с концерта.

И в Новосибирске Виктор Толоконский нередко пел на городских площадках вместе с творческими коллективами.

Между тем барнаульские магазины не будут продавать алкоголь 3 сентября — в День города.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость