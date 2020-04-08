К производству сторазовых масок и для бородачей приступили за рубежом

Промышленники и ученые объявили о создании во Франции сторазовой маски, сообщает Le Figaro . Ее розничная цена составит менее 30 евро.

Первые 5 тыс. экземпляров будут выпущены на будущей неделе. В мае планируемая мощность предприятия составит один миллион.

Маска, отвечающая всем стандартам, снабжена пятью фильтрами, которые необходимо стирать, пишет bfm.ru.

Между тем официальный представитель министерства здравоохранения Израиля Итамар Гротт покончил со спекуляциями, заявив, что защитные маски должны быть адаптированы и для бородачей.

Сертифицированные маски различных размеров поступят в продажу через несколько дней.

О бороде

Растительность на лице снижает эффективность применения респираторов, поэтому многие медработники предпочитают чистую кожу. Остальным эксперты рекомендуют регулярно мыть бороду и соблюдать гигиенические правила.

В России

Между тем в России ограничили продажу масок и перчаток. Правительство России опубликовало новое постановление, согласно которому маски, респираторы и перчатки могут продавать только фармацевтические компании.

При этом цену на эти товары они могут увеличить не более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж.

Под ограничения попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Теперь любое одноразовое изделие из перечня можно продавать без разрешения Росздравнадзора.

Между тем при тотальном дефиците масок в барнаульских аптеках в соцсетях можно встретить объявления о продаже медицинских масок. Вероятно, речь идет о производстве изделий на дому.

Ранее стало известно, насколько хватит запаса масок врачам.