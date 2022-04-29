Как больницы и поликлиники будут работать на Алтае в майские праздники

Поликлиники сократят рабочий день в майские праздники. Таков приказ регионального министерства здравоохранения, учитывающий рекомендации федерального ведомства и довольно спокойную эпидемиологическую обстановку, рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства Наталья Чуканова.

Праздничными будут два периода — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В три рабочих дня между этими периодами медучреждения работают в обычном режиме.

Для оказания первичной помощи в праздничные дни с 8:00 до 15:00 30 апреля, 1,2, 7, 8 и 9 мая будут работать участковые терапевты, педиатры, стоматологи, хирурги. 3 и 10 мая поликлиники будут открытыми с 8:00 до 18:00. На период майских праздников не прекратится вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Также будут функционировать амбулаторные центры компьютерной томографии: ежедневно с 8:00 до 14:00.

Экстренная помощь будет оказываться круглосуточно. Стационары, «скорая помощь», травмпункты, роддома будут работать в обычном режиме. Ежедневно окажут и неотложную помощь на дому: звонки примут в контакт-центрах поликлиник с 8:00 до 18:00. Бригады будут выезжать с 8:00 до 20:00.

Чуканова заверила, что в крае создан необходимый запас лекарственных средств для бесперебойной работы в майские праздники, а также предусмотрены алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации.