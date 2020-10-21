Как нам жить с COVID и, главное, потом. Директор сети «Магис Спорт» поделился формулой здоровья

Директор известной в Барнауле сети велнесс-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик высказался на предмет того, как изменилась реальность в связи с пандемией коронавируса, и выразил уверенность в том, что COVID-19 с нами надолго. Altapress.ru в формате авторской колонки публикует мнение Гордейчика о том, как следует принять новую реальность и что нужно делать со своим здоровьем в этих непростых условиях.

Я очень надеюсь, что мы все понимаем — инфекции и вирусы это наше постоянное настоящее и оно НАВСЕГДА. Нам нужно с этим научиться жить комфортно, без эмоциональной истерии и сверхусилий, чтобы каждый день не был для нас подвигом. А сейчас, мне кажется, похоже на это.

Маски, печатки, дистанция, температура — это, конечно, все очень важно здесь и сейчас, но это нам не помогло вчера, не поможет и завтра. Я хочу поговорить, точнее высказать свое видение, про до-COVID и жизнь с COVID в будущем.

Если кто-то не понял, COVID или «другой COVID» — это постоянное наше настоящее и будущее. Только превентивными мерами (маски, перчатки и т.д.) это решить не получится.

У нас два пути: всем переболеть с разной степенью тяжести или вакцинация. Но массовой доступной вакцины в горизонте 6−12 месяцев для широких масс не будет, а жить качественно, без истеричного психологического тремора — ЗАРАЗИТЬСЯ — невозможно постоянно.

Жить-то охота комфортно здесь и сейчас. А жить с постоянной мыслью о заразе вокруг, под негативным эмоциональным гнетом, сложно и неинтересно. Есть более интересные события и явления, чем постоянная боязнь уйти на карантин. Да и не очень хочется загружать своим телом медицину Алтайского края, там и без нашего тела хватает забот.

Самое главное, организм должен быть всегда готов к борьбе с вирусами, они с нами навсегда!

Как же нам жить с этим «навалившемся счастьем»? Я лично для себя это определил давно и с этого пути не сходил. Надеюсь, все сейчас очень остро поняли, что личное ВАШЕ здоровье это личная ВАША ответственность. Здоровье — это каждодневный труд, каждый день мы должны правильно эксплуатировать свой организм. Для этого мы должны точно понимать, как это делать. Какие ежедневные действия, манипуляции нужно совершать, чтобы наш организм легко перенес заболевания, без осложнений, в легкой форме, чтобы качество жизни не упала и мы до глубокой старости дышали полной грудью и не были обузой для родственников и страны.

Фитнес , спорт. unsplash.com

Так что будем делать? О чем это я хочу сказать? Нет, я хочу ОРАТЬ полной грудью. Мы должны, именно должны, теперь уже вчера, ну на худой конец сейчас, в этот момент заняться профилактикой своего ЛИЧНОГО здоровья, готовить наше тело к ежедневной борьбе с внешней заразой (вирусы, бактерии, микробы и т.д.).

Начнем с четырех базовых шагов, каждый их может дополнить по своему усмотрению, может персонализировать, как комфортно и нужно вашему организму, а не вашему внутреннему богатому миру — который и так прожил эти годы, не щадя здоровье и тело. Так, как было, уже не получиться, нужно меняться здесь и сейчас!

Диагностика

Начните понимать сейчас свое здоровье, что представляет из себя лично ваш организм в этот момент и какие есть особенности, ограничения, риски. В этом вам поможет анализ крови, личные внутренние ощущения, сравнения себя пять лет назад, оглядка на то, что другие могут в вашем возрасте. Нужно показаться своему врачу, который вас ведет и знает последние 5−10−15 лет. Мы все разные, но лично себя вы должны знать на 100%. Анализы крови, поход к эндокринологу, фитнес-тесты, медобследования и фиксация их результатов.

Владимир Гордейчик и велосипедный спорт. Фото предоставил Владимир Гордейчик.

Что вы сейчас представляете? Работающий механизм, отлажено работающую систему? Или у вас есть уже сбои и вы находитесь в зоне риска? По итогам следует составить план — что делать? Что менять? Куда бежать? Главное, системно, без истерик в стиле «шеф, все пропало». Последний шанс есть всегда — пока не начали вбивать первый гвоздь в крышку Вашего гроба. Так не упустим его.

Меняем стиль жизни

На основе анализа следует выработать стратегию повышения качества личного здоровья, физических и ментальных возможностей организма. Меняем стиль жизни, питание, СОН.

Сон — это важная составляющая восстановительного процесса организма человека, мы спим 6−8 часов в сутки (сон с 23:00 до 6−7 часов утра, а не с 02:00 до 12:00). Это самый эффективный способ восстановить силы, снизить вес, получить новую энергию на новый продуктивный день, позитивное мышление.

Физическая нагрузка и питание

Если в вашем расписании дня нет одного часа физической активности каждый день и нет необходимого, правильного, комфортного питания для вашего тела, значит вы убиваете свой организм каждый день. Вы живете за счет будущих периодов своего здоровья. Пока вам 20, 25, 30 лет, это может пройти легко. Гормональная система еще может самовосстанавливаться и закрывать вашу неразумную эксплуатацию тела.

Фитнес , спорт. unsplash.com

Но после 35, 40, 45 лет — это чистой воды катаболизм, вы каждый день убиваете себя и это приводит к следующим результатам, когда начинается острая фаза нагрузки: болезнь, стресс ваш организм падает в «условную яму» и вы получаете тяжелые, иногда необратимые заболевания.

Вам это нужно? Уверен, абсолютное большинство ответит «НЕТ». Ну, тогда я не понимаю. Мы взрослые, разумные люди, мы учим, убеждаем, доказываем своим детям, коллегам, сотрудникам, что этот важно, но почему сами ничего не делаем для себя лично?

Витаминизация , БАД , фармакология

Нравится нам или нет, но сегодня наш темп жизни, стрессы, «конкуренция за место под солнцем», борьба с возрастом требуют новых подходов к развитию и совершенствованию нашего тела.

От нашего тела мы просим энергии, и если мы хотим иметь энергичное, здоровое и красивое тело, то нам нужно принимать витамины, минеральные вещества, сбалансированное питание.

Фитнес , спорт. unsplash.com

Профилактика и готовность организма к нынешней ситуации — сейчас это самое главное. После перенесенного заражения важна реабилитация, нужно быстрее помочь организму восстановиться до рабочего состояния.

Только эти действия помогут нам СНИЗИТЬ РИСК, перенести заболевания от внешних факторов легко и без осложнений.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.