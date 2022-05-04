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Здоровье

Как разгрузить организм после шашлыков и чтобы не тряслись руки, рассказала эксперт

Избавиться от чувства тяжести и переедания после первомайских шашлыков поможет разгрузочный день, рассказала диетолог-нутрициолог Ева Шишова, пишет Lenta.ru.

Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
СС0

Переедание во время застолья может привести к ощущению усталости, плохому сну и нехватке энергии.

Восстановить нормальное самочувствие можно, если устроить правильно организованный разгрузочный день.

Фрукты и овощи

Для этого следует в течение дня питаться только белыми и зелеными овощами и фруктами. Употреблять эти продукты можно в любых количествах. Кроме них, можно пить только воду и чай без сахара и молока.

«Это будет отличный разгрузочный день, и людям он нравится. На самом деле, много белых и зеленых овощей ты никогда за день и не съешь, но они содержат много клетчатки. Это поможет прочистить организм, и на следующий день после такой разгрузки к человеку вернутся силы, потому что за это время пищеварение отдохнет», — рассказала диетолог.

Молочка

Еще одним вариантом разгрузочного дня может стать день на кисломолочных продуктах.

Для этого нужно взять полтора литра кефира и разделить его на весь день. Такой метод могут выбрать те, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Но опять же, если вдруг человек чувствует, что у него кружится голова или трясутся руки, конечно, надо увеличивать порцию и объем еды. Все мы разные, и у всех разная норма калорий: если человек с большим весом и ростом и с большой активностью услышит сейчас меня и в течение дня выпьет полтора литра кефира, то, естественно, ему будет этого очень мало. Здесь все индивидуально, я называю усредненную норму», — пояснила Шишова.

Гречка

Для разгрузки организма хорошо подойдет и гречка. Для этого нужно отварить 300 граммов сухой гречки и питаться ею в течение дня.

Ошибка

Главной ошибкой эксперт назвала сухое голодание — когда люди и не едят, и не пьют.

«Для меня это нонсенс: не есть и не пить — это очень плохо для организма», — подчеркнула диетолог.

Ранее шашлычник с 40-летним стажем рассказал, почему мясо нужно есть руками.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0
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