29 апреля
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Здоровье

Врач: шашлык на углях может испортить здоровье

Шашлык, приготовленный на углях, может вызвать опухоли. В нем содержатся опасные канцерогены, которые возникают из-за дыма и сгорания жира. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, главврач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
CC0

По слова Хомякова, «если готовить пищу на открытом огне, то параллельно на кусок мяса воздействуют канцерогены дыма». Они могут появляться, когда жир капает на раскаленные угли и сгорает.

Так что лучше использовать дрова, добавил эксперт. И количество копоти уменьшится.

Кроме того, важна правильная прожарка мяса. Сильно зажаривать его не следует: в корочке образуются токсичные углеводы.

Кстати, людям с гастритом врач рекомендует совсем отказаться от корочки. Она может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка.

«Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз и эхинококкоз», — подчеркнул Сергей Хомяков.

Какое мясо подходит для шашлыка

Хомяков советует готовить шашлык из птицы или рыбы. Они лучше усваиваются организмом и содержит меньше жировых прослоек.

Ранее altapress.ru рассказал шесть интересных маринадов для шашлыка, которые придадут особенный вкус и аромат.

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