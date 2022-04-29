Врач: шашлык на углях может испортить здоровье

Шашлык, приготовленный на углях, может вызвать опухоли. В нем содержатся опасные канцерогены, которые возникают из-за дыма и сгорания жира. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, главврач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

По слова Хомякова, «если готовить пищу на открытом огне, то параллельно на кусок мяса воздействуют канцерогены дыма». Они могут появляться, когда жир капает на раскаленные угли и сгорает.

Так что лучше использовать дрова, добавил эксперт. И количество копоти уменьшится.

Кроме того, важна правильная прожарка мяса. Сильно зажаривать его не следует: в корочке образуются токсичные углеводы.

Кстати, людям с гастритом врач рекомендует совсем отказаться от корочки. Она может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка.

«Непрожаренное мясо может содержать паразитов, которые вызывают паразитарные инвазии, например, саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз и эхинококкоз», — подчеркнул Сергей Хомяков.

Какое мясо подходит для шашлыка

Хомяков советует готовить шашлык из птицы или рыбы. Они лучше усваиваются организмом и содержит меньше жировых прослоек.

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