… И хорошо перемешайте. Шесть интересных маринадов для шашлыка, которые придадут особенный вкус и аромат

Теплые майские дни — отличное время, чтобы пожарить мясо на свежем воздухе. Если мариновать шашлык в уксусе, луке или минералке уже надоело, а придумать что-то новое фантазия не позволяет, воспользуйтесь нашими советами.

Балканский

Маринад для шашлыков с йогуртом, кинзой и сладким перцем сделает мясо особенно деликатным и нежным. На два килограмма мяса потребуется: красный сладкий перец — 3 шт., большой пучок кинзы; натуральный йогурт — 600 г; сок половины лимона; соль.

Обжарьте перцы целиком на раскаленном гриле до черноты, тогда маринад получит аромат дымка. Очистите перцы от семян и нарежьте крупными кубиками или полосками. Крупно порубите кинзу, смешайте с йогуртом, добавьте сок лимона, соль и порезанный перец. Время приготовления: 2−3 часа.

Китайский

С этим маринадом мясо приобретет необычный сладковато-пряный вкус. На два килограмма мяса потребуется: молоко — 700 мл; соевый соус — 300 мл; мед — 200 мл; лайм — 3 шт; мята — 3−4 веточки; сычуаньский перец — 2 ч. л.

Смешайте молоко с соевым соусом и жидким медом. Туда же добавьте листья лайма и мяты, сычуаньский перец. Перемешайте. Время приготовления: 3 часа.

Шашлык. Майские праздники. CC0

Прованский

Яркие нотки прованских трав ассистируют натуральному вкусу мяса, но не перебивают его. На два килограмма мяса возьмите: оливковое масло extra virgin — 500 мл; растительное масло рафинированное — 500 мл; сок половины лимона; небольшой пучок тимьяна; розмарин — 3−4 веточки; шалфей — две веточки; 5−6 зубчиков чеснока; черный перец крупномолотый.

Смешайте оливковое и подсолнечное масло. Добавьте сок лимона, крупномолотый перец и зелень. Раздавите чеснок плоской стороной ножа и добавьте в маринад. Держите в нем шашлык 2−3 часа. Курице достаточно и получаса.

Мятный

Благодаря этому маринаду мясо приобретет тонкий аромат и приятный пикантный вкус. Ингредиенты на два килограмма шашлыка: три больших пучка мяты, 500 г репчатого, соль и другие приправы по вкусу.

Посыпьте мясо солью и специями и хорошо перемешайте. Застелите дно емкости, в которой будет мариноваться шашлык, частью мяты. Сверху выложите часть мяса и покройте мятой. Повторите слои, последним слоем должна быть мята. За полчаса до окончания маринования добавьте нарезанный кольцами лук и перемешайте. Время приготовления: 2 часа. Но можно оставить и на ночь в холодильнике.

Шашлык из рыбы. CCO

Гранатовый

Этот маринад сделает шашлык очень нежным и ароматным вне зависимости от того, какое мясо используется. На два килограмма мяса потребуется: соль, перец и кориандр по вкусу; репчатый лук — 2 шт.; гранат (зерна и корочка) — 2 шт.; гранатовый сок — 700 мл.

Лук нарежьте полукольцами, смешайте со специями, залейте соком и хорошо перемешайте. Время приготовления: 2−3 часа.

Ямайский

Джерк — традиционный на Ямайке соус, в котором маринуют мясо, креветки, рыбу перед тем, как обжарить на гриле. Ингредиенты на два килограмма мяса: жгучий красный перец — 1 шт., чеснок — два зубчика; имбирь тертый, измельченный тимьян, гвоздика, коричневый сахар, оливковое масло, темный ром — по 1 ст. ложке; зеленый лук — 4 пера; мускатный орех и корица — по ¾ ч. ложки; перец — 1 ч. ложка; белый уксус, соевый соус — по 2 ст. ложки; цедра и сок одного лайма

Соедините вместе все ингредиенты и перемешайте. Варьируйте время для маринования. Минимальное рекомендуемое время — 20−30 минут для креветок, час — для мяса и птицы. Лучше всего — оставить продукты в соусе на всю ночь.