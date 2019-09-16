Как в Барнауле выхаживают экстремально недоношенных детей и успокаивают их мам

В Барнауле стартовал проект «Чудо-дети», который призван помочь семьям с недоношенными детьми. По статистике такими в Алтайском крае становятся 6% новорожденных — около 1500 малышей. В Центре охраны материнства и детства рассказали, как выхаживают экстремально неразвившихся детей и почему их мамам нужна поддержка.

Что такое «Чудо-дети»

В реализации крупного федерального проекта «Чудо-дети» участвуют 17 ведущих перинатальных центров и медицинских учреждений России, в том числе Алтайский центр охраны материнства и детства.

Сергей Юдаков,

заведующий реанимацией № 1 Центра охраны материнства и детства:

Рожая доношенных детей, мамы четко знают, что делать дальше и как себя вести. Недоношенные дети — всегда стресс. Мама не чувствует себя комфортно. Надо, чтобы они понимали: их новорожденные — не какое-то ярмо на всю оставшуюся жизнь.

На групповые психологические консультации и практические занятия приглашают всех желающих. Они проводятся раз в неделю по четвергам. Психологи расскажут, как женщинам чувствовать себя полноценно, родив недоношенного ребенка, и что делать, чтобы малыш рос здоровым. При правильной реабилитации это возможно.

В школе объяснят, что недоношенный ребенок через какое-то время догонит и, может быть, перегонит сверстников. Потому что родители целенаправленно борются за здоровье ребенка. Участвовать в программе могут и отцы новорожденных, и близкие родственники.

Центр охраны материнства и детства. Минздрав Алтайского края.

«Экстремалы»

6% детей в Алтайском крае рождаются недоношенными. Есть экстремально недоношенные дети (весом до 1 килограмма, 26−27 недель), есть те, кто рождается в более поздние сроки, они весят чуть больше килограмма и тоже нуждаются в особенном уходе.

Центр охраны материнства и детства начал выхаживать малышей с 1990-х. Тогда реанимации подлежали все дети весом более килограмма. С 2012 года в крае начали заниматься детьми, рожденными с 22 недели беременности. Масса тела ребенка при этом составляет около 500 граммов.

По словам Сергея Юдакова, самый «экстремальный» малыш в перинатальном центре весил 490 граммов, сейчас ему три года, он по-прежнему наблюдается у врачей, проходя реабилитацию в Центре.

Сейчас в реанимации Центра три ребенка, сложная аппаратура помогает крохам дозреть. Еще двое находятся в палате интенсивной терапии. К ним в любое время пускают мам.

Центр охраны материнства и детства. Минздрав Алтайского края.

Вместе с мамой

Мамы, которые лежат в отделении этажом ниже, приходят в палату интенсивной терапии на каждое кормление. Читают сказки и поют колыбельные. Носят на руках, если такую возможность разрешит врач.

Мамам из районов и городов края также вход разрешен, хотя навещать малышей они могут не так часто. Все зависит от состояния здоровья самой женщины и ребенка.

Надежда Долгова часто приходит в палату к своему малышу. Говорит, что взяв на руки ребенка, можно передать ему всю свою доброту и нежность. Все мамы очень благодарны докторам Центра за то, что своих ослабленных детишек они могут прижать к груди.

Надежда Долгова,

пациентка Центра охраны материнства и детства:

Мне разрешают приходить к ребенку каждые три часа, и проводить с ним долгое время. Это может быть и час и два. И мне, и моему малышу сейчас страшно за наше будущее. Хорошо, что мы можем находиться с ним в таком тесном контакте, чтобы вселить друг в друга уверенность, что мы справимся. Это очень важно.

Центр охраны материнства и детства. Минздрав Алтайского края.

Правильно вырастить

В реанимации сложная аппаратура помогает легким крохи созреть. Этот орган наиболее уязвим у недоношенных. Юдаков говорит, что такие малыши — настоящая бомба, и не понятно где она рванет.

Легкие и после реанимации и реабилитации все равно остаются уязвимыми. Некоторые мамы, зная об этом, стараются укутывать дитя и боятся сквозняков, что еще более усугубляет ситуацию. Такие дети чаще простывают.

Часто ребенок «недозревает» почти на четверть срока беременности, у него все органы недоформированы. Врачи буквально выращивают и заставляют их работать искусственно. Малыши ничего не умеют усваивать, кормление материнским молоком начинают по капелькам.

Весовые категории

Рожденным на сроке от 34 недель реанимация не требуется. Если у них нет дыхательных нарушений или других фатальных изменений, то они лежат в детском отделении, набирая массу тела. Затем их выписывают домой.

Сергей Юдаков говорит, что в районы края детей выписывают с чуть большей массой, чем в города. Это связано с тем, что в городах недоношенному ребенку могут оказать более квалифицированную помощь.

Недоношенные дети до трех лет стоят на учете в кабинете катамнеза, а после детские врачи следят за ними до 18 лет .

Ранее начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможения регионального Минздрава Елена Ершова рассказала, что в отличие от материнской и младенческой смертности количество преждевременных родов не зависит от социально-экономического положения региона или страны.

Увеличение количества недоношенных детей — это не плохой показатель. Это значит, что акушерская и неонатальная помощь в регионе становится более квалифицированной. Врачи смелее идут на досрочное родоразрешение в тех случаях, когда ребенку внутриутробно плохо и есть все шансы его спасти после рождения.