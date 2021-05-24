Какая температура в офисе поможет похудеть? Медики раскрыли пару секретов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала радио Sputnik , как температура воздуха и температура тела человека влияют на скорость обмена веществ и помогают похудеть.

Соломатина отметила, что худеющим необходимо следить за температурой воздуха в рабочем помещении — должно быть прохладно.

Температура в офисе не должна превышать 25 градусов, чтобы не создавать для организма тепличные условия, когда ему не нужно сильно напрягаться.

«Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться, и метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», — пояснила кандидат медицинских наук.

Ожирение. Лишний вес. СС0.

Медик напомнила, что в жару человек теряет вес из-за испарения жидкости, а не за счет сжигания жира и расхода энергии.

По-настоящему худеть человек начинает из-за активного обмена веществ и больших энергозатрат — когда повышается именно температура тела.

«Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, все приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы пополнить запас энергии. Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился», — отметила Соломатина.

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