Какие опасные болезни протекают без симптомов, рассказала телеведущая Малышева

По словам Малышевой, пациенты с гипертонией могут не ощущать повышенное артериальное давление. За ним нужно следить и пить таблетки, чтобы не допустить инсульт.
Без симптомов также протекает атеросклероз, заявил Гандельман. С этим заболеванием увеличивается риск инфарктов и инсультов. Обычно врачи назначают препараты — статины.
Малышева добавила, что симптомы не проявляются на начальной стадии рака груди. Она отметила, что многие женщины узнают о болезни при медицинском обследовании.
Терапевт рекомендует пальпировать грудь раз в месяц и при обнаружении уплотнений обращаться к врачу.
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