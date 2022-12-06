6 декабря
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Здоровье

Какие опасные болезни протекают без симптомов, рассказала телеведущая Малышева

Гипертония и атеросклероз могут протекать без симптомов, заявили терапевт Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео Надежды Стрелец

По словам Малышевой, пациенты с гипертонией могут не ощущать повышенное артериальное давление. За ним нужно следить и пить таблетки, чтобы не допустить инсульт.

Без симптомов также протекает атеросклероз, заявил Гандельман. С этим заболеванием увеличивается риск инфарктов и инсультов. Обычно врачи назначают препараты — статины.

Малышева добавила, что симптомы не проявляются на начальной стадии рака груди. Она отметила, что многие женщины узнают о болезни при медицинском обследовании.

Терапевт рекомендует пальпировать грудь раз в месяц и при обнаружении уплотнений обращаться к врачу.

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