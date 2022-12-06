Какие опасные болезни протекают без симптомов, рассказала телеведущая Малышева

Гипертония и атеросклероз могут протекать без симптомов, заявили терапевт Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале .

По словам Малышевой, пациенты с гипертонией могут не ощущать повышенное артериальное давление. За ним нужно следить и пить таблетки, чтобы не допустить инсульт.

Без симптомов также протекает атеросклероз, заявил Гандельман. С этим заболеванием увеличивается риск инфарктов и инсультов. Обычно врачи назначают препараты — статины.

Малышева добавила, что симптомы не проявляются на начальной стадии рака груди. Она отметила, что многие женщины узнают о болезни при медицинском обследовании.

Терапевт рекомендует пальпировать грудь раз в месяц и при обнаружении уплотнений обращаться к врачу.

Ранее офтальмолог рассказала, почему может ухудшаться зрение.