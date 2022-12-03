3 декабря
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Здоровье

Причины снижения зрения назвала офтальмолог

Пациенты часто жалуются на снижение зрения длительностью от несколько минут до суток и на внезапную потерю зрения без последующих изменений, рассказывает «Газете.ру» врач-офтальмолог, офтальмохирург Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Лилия Мельникова.

Глаз.
Глаз.
СС0

По словам специалиста, если идет речь о причинах временного снижения зрения, то при этом можно выделить мигрени, изменение артериального давления, а также окклюзию сонных артерий.

Резкое и внезапное снижение зрения может быть связано с опасными причинами. Такими как кровоизлияние в стекловидное тело, невриты зрительного нерва и окклюзия сосудов сетчатки.

Врач отмечает необходимость своевременного обращения к офтальмологу в случаях изменений и ухудшений зрения.

Самым опасным состоянием для глаз является глаукома. Это заболевание несет гибель нервных клеток сетчатки и зрительного нерва, что приводит к слабовидению и слепоте.

«Волшебных капель или особой диеты для укрепления зрения не существует. Чаще всего такие методы совершенно бесполезны», — уточняет Мельникова.

Офтальмохирург советует соблюдать режим зрительных нагрузок и сменять вид деятельности на физическую.

К ее рекомендациям также относится использование увлажняющих капель с гиалуроновой кислотой без консервантов.

Ранее, о последствиях иглоукалывания рассказала врач.

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