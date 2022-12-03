Причины снижения зрения назвала офтальмолог

По словам специалиста, если идет речь о причинах временного снижения зрения, то при этом можно выделить мигрени, изменение артериального давления, а также окклюзию сонных артерий.
Резкое и внезапное снижение зрения может быть связано с опасными причинами. Такими как кровоизлияние в стекловидное тело, невриты зрительного нерва и окклюзия сосудов сетчатки.
Врач отмечает необходимость своевременного обращения к офтальмологу в случаях изменений и ухудшений зрения.
Самым опасным состоянием для глаз является глаукома. Это заболевание несет гибель нервных клеток сетчатки и зрительного нерва, что приводит к слабовидению и слепоте.
«Волшебных капель или особой диеты для укрепления зрения не существует. Чаще всего такие методы совершенно бесполезны», — уточняет Мельникова.
Офтальмохирург советует соблюдать режим зрительных нагрузок и сменять вид деятельности на физическую.
К ее рекомендациям также относится использование увлажняющих капель с гиалуроновой кислотой без консервантов.
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