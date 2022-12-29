Какие продукты избавят от бессонницы, рассказала диетолог

По словам специалиста, один из фаворитов вечером — миндаль, отвечающий за регуляцию сна.
Сразу 19% суточной потребности в магнии насчитывают в 28 граммах ореха. По статистике, у людей с бессонницей часто наблюдается дефицит магния.
Грецкий орех тоже подойдет. Он богат пищевым мелатонином, альфа-липоевой кислотой и Омега-3 кислотой.
Весь этот комплекс, говорит врач, стимулирует выработку сератонина, который активно участвует в коррекции сна.
Для продолжительного ночного отдыха помогут фрукты, особенно киви и бананы. Морская рыба и белый рис также станут помощниками в налаживании сна, а творог восстановит мышцы.
Из напитков, по мнению диетолога, лучший вариант — травяные сборы и ромашковый чай.
При желании можно принять пищу перед сном. Лучше стоит это сделать не позднее, чем за три часа, заключает врач.
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