29 декабря
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Здоровье

Какие продукты избавят от бессонницы, рассказала диетолог

Что можно съесть перед сном, чтобы выспаться и хорошо себя чувствовать, рассказала «АиФ» нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова.

Сон.
Сон.
ССО

По словам специалиста, один из фаворитов вечером — миндаль, отвечающий за регуляцию сна.

Сразу 19% суточной потребности в магнии насчитывают в 28 граммах ореха. По статистике, у людей с бессонницей часто наблюдается дефицит магния.

Грецкий орех тоже подойдет. Он богат пищевым мелатонином, альфа-липоевой кислотой и Омега-3 кислотой.

Весь этот комплекс, говорит врач, стимулирует выработку сератонина, который активно участвует в коррекции сна.

Для продолжительного ночного отдыха помогут фрукты, особенно киви и бананы. Морская рыба и белый рис также станут помощниками в налаживании сна, а творог восстановит мышцы.

Из напитков, по мнению диетолога, лучший вариант — травяные сборы и ромашковый чай.

При желании можно принять пищу перед сном. Лучше стоит это сделать не позднее, чем за три часа, заключает врач.

Ранее диетолог рассказала, каких витаминов не хватает россиянам зимой.

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