Каких витаминов не хватает россиянам зимой, рассказала диетолог

По причине снижения количества витамина D в зимнее время, лучше вырабатывать его на солнце, чем бездумно поглощать огромные дозы в капсулах, сообщает агентству «Прайм» руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова.

По мнению специалиста, зимой достаточно подставить лицо и кисти рук к солнцу и постоять так несколько минут.

Также в дефиците в зимнее время витамины А, С, витамины В и никотиновая кислота. Восполнить их нехватку можно и нужно за счет «разноцветной» — овощной и фруктовой тарелки.

Врач напомнила о пользе традиционных блюд, таких как «блюда одной кастрюли». Их варианты есть в культурах разных стран. Например, тушеное мясо с овощами.

Как заключает диетолог, если в него добавить крупы — с точки зрения пользы для организма, это блюдо будет идеальным вариантом.

Ранее об опасности новогоднего фрукта для некоторых людей предупредила диетолог.