20 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Какой витамин оказался самым важным для регенерации тканей

Специалисты из Испанского института рассказали, что витамин В12 является важнейшим веществом для регенерации тканей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

Во время исследования ученые сосредоточились на репрограммировании клеток. То есть имитировали ранние фазы восстановления тканей.

Так они выявили, что у животных потребляется большое количество витамина В12 при данном процессе.

Во время эксперимента на модели язвенного колита выяснилось, что регенерация происходит быстрее при введении дополнительного витамина В12.

Предполагается, что пациентам с заболеваниями кишечника полезно назначать соответствующие добавки.

Ранее сообщалось, что нарколог рассказал о самом эффективном способе бросить курить.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость