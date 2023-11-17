Стало известно, какие продукты сгущают кровь и вызывают тромбозы

Диетолог назвал продукты, которые сгущают кровь и могут провоцировать тромбозы, передает Lenta.ru.

"Кока-Кола", "Пепси" и другие импортные газировки на Старом базаре.

Свертывание крови необходимо организму, чтобы предотвращать кровопотери. Если кровь становится слишком густой, она начинает сворачиваться даже без повреждений.

Чтобы предотвратить образование тромбов, нужно с осторожностью употреблять сладкую газировку, соленые напитки и алкоголь.

Также кровь может загустеть из-за чрезмерного потребление сладостей. Глюкоза и липидные соединения повышают вязкость крови, что увиливает риск тромбоза.

Хотя кровь может загустеть не только от вредной еды и напитков, а и от обычных бобовых. Это происходит из-за наличия растительного белка в составе.

Ранее сообщалось, жительницы Барнаула смогут пройти бесплатную диагностику рака груди.