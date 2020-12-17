Карман с ингалятором. Алтайские врачи рассказали, откуда берется бронхиальная астма и как ее лечат

В Алтайском крае около 50 тыс. больных бронхиальной астмой. Чаще всего она аллергическая. В ответе за это несколько генов в человеческом организме, и проявиться такая астма может и в юном, в зрелом возрасте — здесь не угадаешь. Алтайские врачи рассказали, как возникает это заболевание, чем оно опасно и как лечится.

Что происходит с организмом при астме

Любой здоровый бронх при появлении вредных агентов будет защищаться: суживать свой просвет с помощью воспаления. При этом утолщается слизистая бронха, сокращаются мышцы, то есть появляется спазм, вырабатывается густая слизь и происходит окончательная закупорка бронха, рассказала главный терапевт-пульмонолог Алтайского края Ирина Бахарева.

Если здоровый человек может просто откашляться, то у астматика этот процесс куда более глобальный и постоянный. Любые запахи, перепады температуры, которые для здорового человека безвредны, воспринимаются больным организмом как патогенный агент. И появляющееся воспаление надо постоянно гасить.

Астма. СС0.

Почему появляется астма

Это генетически обусловленное заболевание. Приступы удушья зависят от нескольких генов, которые отвечают за появление аллергии.

«На возникновение аллергии влияет много генов, но вклад каждого из них не более 5%, — говорит профессор кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ Алексей Хабаров. — Гены совсем как люди. Бывает, что они работают слаженно, и тогда появляется болезнь. А бывает, что вразнобой, как попало, и тогда, даже имея все положительные пробы, человек не заболевает. У него могут быть найдены специфические антитела, но жалоб никаких».

Ученые установили, что при наличии астмы у одного из родителей вероятность заболевания у ребенка составляет 20−30%, а если больны оба родителя, она достигает 75%. Известно также, что в семье у последующих за первенцем детей риск заболевания бронхиальной астмой ниже.

Ранее врачи считали, что астма — это психосоматическое заболевание. То есть люди задыхаются только в состоянии стресса. Потом стали думать, что это типичная аллергия. Сейчас установлено, что астма — хроническое воспаление, вызываемое разными аллергенами.

В Алтайском крае заболеваемость выше, чем в Сибирском округе и России в целом. Но зато у нас больше легких форм, поскольку врачи стараются выявлять таких пациентов на ранних стадиях развития болезни.

Астма. СС0.

Кто чаще всего болеет

Примерно у половины больных бронхиальная астма развивается до 10 лет, еще у трети — до 40 лет. В детском возрасте чаще всего болеют мальчики. Но если болезнь проявляется уже у взрослого человека, то чаще всего ей оказываются подвержены женщины.

Каковы симптомы астмы

Симптомы астмы известны и хорошо описаны. Как правило, это приступы удушья. «Могут быть свистящие хрипы в грудной клетке, так называемый визинг. Человек ощущает его в горле, на самом деле он формируется в мелких бронхах. Могут случаться развернутые приступы ночного удушья. Чем они интенсивнее, тем тяжелее заболевание», — рассказывает Ирина Бахарева.

Среди других симптомов — заложенность в грудной клетке, чувство сдавления. Может быть одышка при физической нагрузке.

Если симптомы возникают в предутренние часы — скорее всего, это бронхиальная астма.

Затяжные бронхиты — первый признак астмы у детей, когда обычная респираторная инфекция продолжается необычно долго, с высокой температурой и лихорадкой. При последующих заражениях яркость болезни снижается, зато ребенок заболевает чаще.

«Предотвратить это нельзя. Родители таких детей все время напряжены, бывает и невротическая настороженность, когда прислушиваются к каждому чиху, — говорит Алексей Хабаров. — Единственный совет — ребенку нужно как можно реже хватать респираторные инфекции».

Дети. Вирус. СС0.

Когда ждать обострений астмы

Есть факторы риска развития и факторы риска обострения астмы. К числу последних относятся респираторные инфекции или воздействие аллергена. При сочетании этих факторов риск обострения составляет 97%.

По словам специалистов, если человек часто переносит респираторные инфекции, то вероятность астмы снижается. Но эти же инфекции вступают причинами обострения, если заболевание уже есть.

Астма может быть спровоцирована другим заболеванием, изменением условий жизни (переменой места жительства или работы), условий питания, холодным воздухом, физическим напряжением. Даже при высокой генетической предрасположенности не факт, что человек заболеет, пока не столкнется с внешними раздражителями — триггерами.

Имея отягощенную наследственность, человек может заболеть во взрослом или даже пожилом возрасте, если, например, начнет работать на вредном производстве или переедет в местность с другим климатом.

Дети. Вирус. СС0.

Как предотвратить заболевание

На сегодняшний день нет технологий, которые убедительно демонстрировали бы эффективность в плане предотвращения астмы или вообще каких-либо аллергических заболеваний.

«Когда-то думали, что помочь может грудное вскармливание, доведенное до фантастически продолжительных периодов — двух-трех лет, — говорит Алексей Хабаров. — Но оказалось, что это защищает ребенка в течение только первых месяцев жизни.

Долгое время считалось, что астма начинается с пищевой аллергии. Еще 15 лет назад мы говорили будущим мамам не есть того и сего — гречку, яблоки, цитрусовые, орехи, рыбу, кофе, шоколад, мед, клубнику, малину, курицу, яйца, изделия из пшеничной муки и прочее, и прочее. Но потом оказалось, что за 10 лет количество пищевых аллергий увеличилось в два раза. Короче, не работали эти рекомендации».

Что касается вредных привычек, повлиять на развитие астмы может только табакокурение. Табачный дым сам по себе мощный раздражитель. Алкоголь на заболевание никак не влияет, а в некоторых случаях, по мнению Алексея Хабарова, и помогает: «Это универсальный антидепрессант. Часто наблюдается нервно-психический вариант астмы. Алкоголь в этих случаях позволяет подавить стрессовый фактор».

Сигарета. СС0.

Как диагностируют астму

Главный и самый простой способ выявить астму — пикфлоуметрия, специальный метод исследования, оценивающий всего один важный параметр — возможность форсированного выдоха из легких максимального объема воздуха с пиковой скоростью.

Прибор, определяющий эти показания, называется пикфлоуметр, и он должен быть у каждого больного астмой, чтобы быстро определить, насколько проходимы бронхи.

Если приступы появляются чаще в помещении, то перед нами бытовая аллергия, если это происходит днем и независимо от места, то речь идет о пищевой, химической, лекарственной аллергии. Если симптомы проявляются на улице, то, скорее всего, виной всему пыльца растений.

Раздражители, по словам врачей, причудливо комбинируется, 80% случаев заболевания — это полиаллергия, вызванная многими факторами.

«Аллергены чаще всего воспринимают как какое-то конкретное вещество, — говорит Алексей Хабаров. — Например, ребенок зачесался. Врачи говорят, что это аллергия на белки коровьего молока. Родители перестают давать ребенку молочные продукты, но не понимают, что эти белки содержатся и в хлебе, и в макаронах, и в колбасе. Это вообще порядка 40 белков. Точно так же с астмой. Можно определить конкретный аллерген, но его никогда нельзя убрать».

Когда пациенту говорят, что астму провоцирует домашняя пыль, многие обижаются: «У меня чисто, я делаю влажную уборку дважды в день». Истинная аллергия никак не зависит от дозы. Минимальное количество аллергена вызывает точно такой же эффект, как и большая доза.

Врачи , больница unsplash

Как лечат астму

Как любое генетическое заболевание, астма — это на всю жизнь. Но сейчас, по словам Ирины Бахаревой, она хорошо изучена и успешно лечится. Если терапия подобрана правильно, наступает стойкая ремиссия, которая может длиться всю жизнь, так что человек с астмой ничем не отличается от здорового.

Для лечения используются симптоматические препараты — ингаляционные глюкокортикостероиды, предназначенные для снятия приступа, и препараты базовой терапии, воздействующие на сам механизм заболевания.

По словам Ирины Бахаревой, есть пациенты, которые боятся привыкнуть к ингаляторам и предпочитают вовсе не лечить болезнь. В какой-то момент астма становится необратимой, врачи уже не могут помочь, только приостановить прогрессирование.

Запущенная форма астмы приводит к болезням сердца, а также к так называемому астматическому статусу. Это осложнение, которое возникает обычно в результате длительного некупирующегося приступа. Бронхи отекают, мокрота накапливается, нарастает удушье, появляется гипоксия. Человеку требуется экстренная интенсивная терапия.

Может ли человечество справиться с астмой

«Ранее женщины не могли выносить и родить ребенка, если у них были средние и тяжелые формы астмы, — говорит Ирина Бахарева. — Благодаря развитию медицины теперь это возможно, а значит, гены передаются, так что астмы становится больше и будет еще больше через несколько поколений».

По данным ВОЗ, к 2025 году ровно половина людей на Земле будут страдать разными формами аллергии.