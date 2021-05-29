Клеточные дискуссии. Зачем ведущие патологоанатомы страны собрались в Барнауле

В краевом Центре охраны материнства и детства прошла крупнейшая конференция по патологической морфологии инфекционных заболеваний, где врачи-патологоанатомы и специалисты клинической практики края и Республики Алтай обсудили с коллегами из Санкт-Петербурга спорные вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции, COVID-19 и других заболеваний.

«Долгое время считалось, что инфекции не играют особой роли в патологии человека, в частности, детей. Мы всегда придерживались иной точки зрения, — говорит руководитель центра инфекционной патологии клинической больницы им. С.П. Боткина, профессор Всеволод Цинзерлинг. — Мы привезли собственные опытные наработки, которые, надеюсь, помогут в работе патологоанатомов края».

На конференции обсудили дискуссионные вопросы поражения центральной нервной системы, синдром внезапной смертности и внутриутробные инфекции, ВИЧ-инфекции и ковид.

Профессор Цинзерлинг рассказал, например, что ковид у детей протекает гораздо легче, чем у взрослых, и объяснить это пока никто не может. Вместе с тем, регистрируются и внутриутробные заражения, к счастью, не всегда с далеко идущими последствиями.

«Есть единичные летальные исходы у детей. В основном при наличии еще какой-то патологии. Механизмы таких поражений еще требует дальнейшего изучения», — заключил специалист.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Вместе с тем, в крае уже 10 лет нет документально подтвержденных случаев врожденной ВИЧ-инфекции. «Это очень большое достижение медицины края. И все же у таких детей есть некоторые энцефалопатии — поражения головного мозга. Они не смертельные, но требующие пристального внимания и изучения», — сказал Всеволод Цинзерлинг.

Заведующий научно-исследовательским отделом патоморфологии Детского центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства Вадим Карев отметил, что на конференции обсуждали новейшие наработки в области диагностики ковида. В частности характер и степень выраженности некоторых патологических процессов, которые есть при этом заболевании.

В дальнейшем, по словам специалиста, эта информация требует обобщения и дальнейшего анализа, а в конечном счете должна помочь в разработке новых тактик лечения.