Здоровье

Клопы и плесень: барнаульцы жалуются на ужасные условия в горбольнице

Сегодня, 19:11.
Здоровье

Общественники рассказали о критическом состоянии детского инфекционного отделения барнаульской городской больницы №12, сообщает "Гражданский патруль".

Серия жалоб на антисанитарное состояние отделения больницы поступила в общественную организацию. Родители пациентов сняли стационар на камеры телефонов и передали фотографии правозащитникам.

"Состояние инфекционки просто шокирует — клопы и плесень на стенах, холод и щели в окнах, заношенное постельное белье, которое, судя по запаху, толком не проходит санобработку и сломанные тумбочки, — рассказывает представитель общественного движения в Барнауле Игорь Берг.

По мнению правозащитников, руководство медицинского учреждения грубо нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Гражданский патруль" 21 марта обратился в Минздрав Алтайского края с требованием провести проверку.

На сайте Минздрава Алтайского края указано, что в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год планируют капитальный ремонт больницы. На него выделили 35 млн рублей.

Напомним, в 2016 году барнаулец пожаловался на тараканов в Алтайском краевом кардиологическом диспансере. "Я просто в шоке от этого! Пол, стены — все в тараканах. Проснулся от того, что один упал на меня", —написал мужчина.

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