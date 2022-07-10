Коэффициент распространения коронавируса в РФ достиг максимума с февраля 2022 года

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России достиг максимального показателя с 13 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС .

Коэффициент составил 1,13. При этом ниже единицы он оказался только в каждом десятом регионе.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса говорит о том, сколько человек успевает заразить инфицированный COVID-19 до своей изоляции. Это один из значимых показателей, на основе которых принимаются решения по ограничительным мерам для профилактики распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что Минздрав Алтайского края рекомендовал населению пройти вакцинацию (ревакцинацию) от коронавирусной инфекции, так как медики прогнозируют новую волну заболеваемости этим вирусом.