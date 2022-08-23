«Комарик» от гриппа. В алтайском минздраве рассказали о прививочной кампании

Специалисты алтайского минздрава и Роспотребнадзора говорят, что статистика по заболеваемости орви в 2022 году пока не отличается от прошлогодней и составляет около 14 тыс.человек. Однако есть ряд обстоятельств, которые могут существенно увеличить это число. Рассказываем, какие вакцины от гриппа поступили в регион на этот раз и почему можно (и нужно) привиться одновременно от нескольких заболеваний.

Скоро начнется

По словам Ирины Красильниковой, заместителя начальника отдела эпиднадзора алтайского управления Роспотребнадзора, сейчас наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.

Случаев гриппа пока нет. А возбудители есть: коронавирус, риновирус, а также парагрипп. Прививочная кампания в регионе стартовала 16 августа.

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

Вакцины закупали за счет федерального бюджета. Есть два препарата: «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс-квадри» для взрослых и детей. Последний применяется для пациентов из группы риска — тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или легочной систем. Еще одно ее преимущество в том, что она защищает сразу от четырех самых распространенных штаммов гриппа.

Ирина Переладова , главный эпидемиолог Алтайского края. Анна Зайкова.

Спикер отметила, что обе вакцины успешно применяются не только в Алтайском крае, но и в других регионах. Этот факт подтверждает опыт предыдущих лет.

«Сегодня мы находимся на пороге эпидсезона по гриппу. После начала учебного года заболеваемость возрастет. Поэтому сейчас самое благоприятное время для того, чтобы привиться», — констатирует Переладова.

Эта рекомендация касается не только гриппа, но и коронавируса. Число заразившихся им тоже растет. Врачи успокаивают: прививаться одновременно от двух вирусов можно.

Достаточно соблюдать простые правила: ставить уколы нужно в разные места и не смешивать препараты в одном шприце.

Медицина. Здоровье. Шприц. СС0

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

И педиатры, и терапевты хорошо знакомы с этой системой. Благодаря ей пациент не тратит много времени на прививки. Но при этом получает все необходимые. Что касается сроков, вакцина от гриппа действует в течение года. А эффективность составляет 90%.

Цифры 1,5 млн жителей Алтайского края планируется привить от гриппа , по данным регионального минздрава.

по данным регионального минздрава. 400 тыс. 888 доз составляет первая партия препаратов.

Грипп и ковид

Медики отмечают, что в Алтайском крае есть тенденция: чем выше заболеваемость, тем больше людей прививается.

Укол. Прививка. СС0

Это правило действовало и раньше, когда цифры по ковиду зашкаливали. Сейчас, на пороге сезона гриппа, специалисты ожидают такого же эффекта.

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

Благодаря вакцинации от коронавируса в 2021 году, нам удалось снизить количество заражений гриппом. Но это не значит, что ставить прививку от гриппа не надо. Лучше сделать обе. Только в таком случае перерыв между первым и вторым компонентом «Спутника V» должен составлять не три, а четыре недели.

Дети уязвимы

Отдельное внимание в прививочной капании уделяют самым маленьким. Ведь дети, отмечают медики, особо уязвимы в плане заболеваемости гриппом.

Больница. Медицина. unsplash.com

Александр Данилов,

главный врач детской больницы № 1 Барнаула:

До шести месяцев малыш защищен от болезней маминым иммунитетом, поэтому все беременные женщины должны быть привиты от гриппа. Тогда ребенок родиться уже защищенным от него.

Доктор рассказывает, что современные родители боятся не столько гриппа, сколько осложнений от него. Среди них: рецидивирующий отит, пневмонии и заболевания почек. Прививка позволяет избежать всех этих недугов даже в случае заболевания.

Александр Данилов,

главный врач детской больницы № 1 Барнаула:

Несмотря на то, что уровень грамотности населения в вопросах здоровья растет, многие мамы и папы до сих пор не доверяют вакцинам. Говорят, что они не действуют. Я могу опровергнуть этот миф. Эффективность прививок от гриппа среди детей составляет 60−90%. А самое сильное осложнение, которое может произойти, — покраснение в месте укола. Оно проходит через несколько дней после процедуры. Ребенок. unsplash.com/

Эксперт добавляет, что от ребенка может заразиться вся семья.

Сегодня иммунизация детей проводится в специальных блоках, которые находятся в каждой поликлинике. Они имеют отдельный вход, а сотрудники не контактируют с теми, кто болеет ОРВИ.

С 1 сентября планируется прививать детей прямо в школах с согласия родителей. Воспитанники детских домов также не останутся незащищенными от гриппа. То же самое касается работников образовательной сферы: учителей, воспитателей.

Школа. Открытые источники в интернете.

Александр Данилов,

главный врач детской больницы № 1 Барнаула:

Что касается одновременного введения нескольких вакцин, на эту тему существует множество российских и зарубежных исследований. Они показали, что можно вводить сколько угодно вакцин в разные места, и их эффективность от этого не снизится. До 2020 года считалось, что максимальное число прививок за раз — шесть.

Другой важный вопрос — своевременность вакцинации. От нее также зависит выработка иммунного ответа.

Тяжелые пенсионеры

С пожилыми людьми ситуация сложнее. Несмотря на прививку, они могут заболеть. Но вакцинироваться, уверены врачи, все равно стоит. Поскольку препарат точно защитит от осложнений. Это касается как гриппа, так и коронавируса.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

Сегодня большинство людей, которые находятся в реанимациях с тяжелым течением ковида, не ставили прививку. Возраст таких пациентов почтенный (от 70 лет) или вовсе бронзовый (от 90 лет). Конечно и у тех, и у других имеются хронические заболевания. Прогнозы в таких случаях, к сожалению, неутешительные.

Врач считает, что защитить старшее поколение с помощью прививки — ответственность близких. Она говорит: «Поставьте вакцину сначала сами, а потом приведите родственника. Расскажите, что это не больно, не страшно, а главное — необходимо».

Эксперт рассказывает, что пенсионеры должны находиться под особым наблюдением в поликлиниках по месту жительства.

Больница. Медицина. unsplash.com

Ирина Переладова,

главный эпидемиолог Алтайского края:

Наши врачи прекрасно работают с маломобильными группами населения. Сами учреждения оснащены так, чтобы люди могли без препятствий добраться до места вакцинации. В некоторых случаях медики могут прийти к пациенту домой и провести процедуру.