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Здоровье

Конец вирусу. Существует ли эффективный препарат для лечения COVID-19

Есть ли препарат, который эффективен в лечении ковида, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1 Существует ли препарат, принципиально подавляющий инфекцию?

Проценко уточнил, что «целенаправленного» противоковидного препарата нет. При этом по мере появления новых штаммов меняется лечение.

«Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», — сказал он.

2 Когда, по словам эксперта, возникает риск повторного заболевания?

Вероятность повторно заразиться коронавирусом повышается через полгода после первой болезни.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — уточнил главврач госпиталя в Коммунарке.

Он подчеркнул: риски нового инфицирования снижает ревакцинация.

3 Нерабочая неделя повлияет на пандемию?

Недавно Проценко отметил: выходные с 30 октября по 7 ноября (в некоторых регионах начались раньше) помогут «сорвать» несколько циклов заражения COVID-19.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

«Вы не хотите понять, что дни передышки <…> — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в „красной зоне“ в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — заявил он.

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