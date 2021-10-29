Конец вирусу. Существует ли эффективный препарат для лечения COVID-19

Проценко уточнил, что «целенаправленного» противоковидного препарата нет. При этом по мере появления новых штаммов меняется лечение.
«Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», — сказал он.
Вероятность повторно заразиться коронавирусом повышается через полгода после первой болезни.
«Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — уточнил главврач госпиталя в Коммунарке.
Он подчеркнул: риски нового инфицирования снижает ревакцинация.
Недавно Проценко отметил: выходные с 30 октября по 7 ноября (в некоторых регионах начались раньше) помогут «сорвать» несколько циклов заражения COVID-19.
«Вы не хотите понять, что дни передышки <…> — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в „красной зоне“ в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — заявил он.