Конец вирусу. Существует ли эффективный препарат для лечения COVID-19

3 Нерабочая неделя повлияет на пандемию?

Недавно Проценко отметил: выходные с 30 октября по 7 ноября (в некоторых регионах начались раньше) помогут «сорвать» несколько циклов заражения COVID-19.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

«Вы не хотите понять, что дни передышки <…> — просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в „красной зоне“ в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», — заявил он.