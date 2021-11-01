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Здоровье

Концентрация «Спутника V» для детей будет уменьшена в 5−10 раз

Для вакцинации от коронавируса подростков концентрация «Спутника V» снижена в пять раз, для детей младшего возраста — в 10, заявил директор Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС.

Дети. Коронавирус.
Дети. Коронавирус.
CC0

«Подобрали дозу классического „Спутника V“, которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза — исходный „Спутник V“, разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы „Спутник V“ разведен уже в 10 раз», — сказал академик.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель, пишет bfm.ru. В конце сентября Минздрав сообщил, что получил документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков.

Ранее Гинцбург предположил, как будет называться детская вакцина от COVID-19 — «Спутник М».

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