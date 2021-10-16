Гинцбург предположил, как будет называться детская вакцина от COVID-19

Разработанная для детей антиковидная вакцина может получить название «Спутник М», рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Клиническое испытание вакцины для подростков 12−17 лет началось в июле. Детей прививают «Спутником V», но в меньшей дозировке.

В конце сентября центр им. Гамалеи подал в Минздрав пакет документов на регистрацию этого варианта.

«Наверняка останется „Спутником“, по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, „маленькие“. Может быть, будет литера М в этой вакцине», — сообщил Гинцбург.

Если препарат одобрят, подростков будут прививать только добровольно, при согласии их родителей или законных представителей.

Ранее Министерство здравоохранения разрешило начать клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея.