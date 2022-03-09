Коронавирус в Алтайском крае продолжает отступать

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 249 649 человек, в том числе 37 370 детей. Выздоровели 223 744 человек, умерли 9 655 человек.
По состоянию на 9 марта в ковидгоспиталях находятся 2216 человек с коронавирусной инфекцией и 210 пациентов с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 467, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 177.
58 человек — бессимптомные вирусоносители. 152 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.
Новые случаи
Барнаул — 427, Алейск — 3, Алейский район — 19, Алтайский район — 13, Баевский район — 12, Бийск — 120, Бийский район — 41, Благовещенский район — 17, Бурлинский район — 5, Быстроистокский район — 15, Егорьевский район — 5, Завьяловский район — 11, Залесовский район — 15, Заринск — 23, Заринский район — 12, Змеиногорский район — 16, Зональный район — 6, Калманский район — 13, Камень-на-Оби — 11, Каменский район — 8, Ключевской район — 3, Косихинский район — 5, Красногорский район — 11, Краснощековский район — 3, Крутихинский район — 7, Кулундинский район — 13, Локтевский район — 7, Мамонтовский район — 11, Михайловский район — 2, Немецкий национальный район — 8, Новичихинский район — 6, Новоалтайск — 28, Павловский район — 25, Панкрушихинский район — 4, Первомайский район — 3, Петропавловский район — 3, Ребрихинский район — 7, Родинский район — 13, Романовский район — 5, Рубцовск — 46, Рубцовский район — 8, Славгород — 45, Советский район — 8, Солтонский район — 6, Табунский район — 3, Тальменский район — 4, Топчихинский район — 3, Третьяковский район — 7, Троицкий район — 7, Тюменцевский район — 5, Угловский район — 1, Усть — Калманский район — 23, Хабарский район — 6, Целинный район — 14, Чарышский район — 8, Шелаболихинский район — 9, Шипуновский район — 13.