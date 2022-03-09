Коронавирус в Алтайском крае продолжает отступать

В Алтайском крае, по данным на 9 марта, зарегистрировали 1172 новых случаев заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 249 649 человек, в том числе 37 370 детей. Выздоровели 223 744 человек, умерли 9 655 человек.

По состоянию на 9 марта в ковидгоспиталях находятся 2216 человек с коронавирусной инфекцией и 210 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 467, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 177.

58 человек — бессимптомные вирусоносители. 152 пациента с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Коронавирус. Вакцинация. Pixabay.com

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