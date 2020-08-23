Ковид-мутант: западные эксперты испугались российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антивирусным препаратам. Лечить болезнь станет еще сложнее, заявили западные ученые.

«Неполная защита может обеспечить давление отбора, которое заставляет вирус уклоняться от присутствующего антитела, создавая штаммы, которые затем уклоняются от всех вакцинных реакций <…> В этом смысле плохая вакцина хуже, чем когда ее нет», — цитирует Reuters слова профессора вирусологии в британском Университете Рединга Иэна Джонса.

Вирусологи встревожены тем, что быстро разработанная в РФ вакцина «Спутник-V» до конца не исследована.

Ученые опасаются — добавление «эволюционного давления» на патоген путем применения некачественной вакцины может ухудшить ситуацию. «Существует риск того, что он <вирус> мутирует», — отметил специалист из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне Дэн Барух.

Специалисты полагают — в итоге вирус может адаптироваться к лекарствам, пишет ura.ru.

Первая в мире

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», зарегистрированная в России, названа в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. Ее создали в институте имени Гамалеи.

Его директор Александр Гинцбург предположил, что вакцина будет защищать человека более двух лет, передает Nation News.

Дочь Путина

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса.

Об этом Путин рассказал утром 11 августа на совещании с членами правительства. На этом же мероприятии он заявил о регистрации вакцины.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте», — сказал он.

По словам отца, после первой прививки у девушки температура была 38 °C, на следующий день — 37 °C. При этом после второго укола температура опять немного поднялась «и потом сошла на нет».

Опрос

Между тем россияне не спешат «занимать очередь» за вакциной от коронавируса. Более 50% россиян не готовы делать прививку от коронавируса после появления вакцины — к такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты выяснили — 40% отвечают положительно на вопрос, будут ли они прививаться, 52% оказались против.

Опасения

Между тем есть опасения по поводу скорости разработки российских вакцин — эксперты считают, что некоторые этапы могли быть пропущены, чтобы ускорить разработку.

ВОЗ разделяет такие опасения и направила России предостережение с призывом соблюдать действующие протоколы при разработке вакцины.

Это необходимо, чтобы удостовериться в том, против чего работает вакцина, кому она может помочь, нет ли у нее побочных эффектов и не перевешивают ли они положительные качества.

Ранее своими опасениями поделились шведские эксперты. Они считают, что российские ученые едва ли могли успеть тщательно исследовать побочные эффекты прививки.

Многие зарубежные исследователи утверждают, что на разработку качественной вакцины уйдет несколько лет.

Между тем Путин поручил провести бесплатную вакцинацию россиян.