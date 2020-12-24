Койки есть, но мощности ограничены. Губернатор Томенко поведал, как власти готовятся к третьей ковидной вспышке

Власти готовы к развертыванию «ковидных» новых коек на случай третьей волны, но мощности здравоохранения ограничены. Поэтому главное — меры профилактики, сказал губернатор края Виктор Томенко, отвечая на вопрос, как регион готовится к третьей волне эпидемии. Одной из таких мер он назвал вакцинацию, которая, впрочем, пока не вызвала у жителей края большого энтузиазма.

Когда возможна третья волна

Как уже сообщал altapress.ru, третья волна эпидемии коронавируса в Алтайском крае ожидается в феврале-марте 2021 года — в период сезонного подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ, вспышки могут наложиться друг на друга.

Но, может быть, произойдет это в январе-феврале: «Точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра», — невесело пошутил губернатор. Определяющим будет февраль.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

Сколько коек может понадобиться

По словам губернатора, в период пика пандемии в крае задействовали почти 6 тыс. коек, и они были заполнены на 93−95%.

По данным на 23 декабря, больными ковидом и вирусной пневмонией заняты около 4,5 тыс. коек, из них 2,5 тыс. обеспечены кислородом, 450 — аппаратами ИВЛ.

В третью волну коечный фонд можно будет вновь увеличить до 6 тыс., и при необходимости изыскать еще 2−2,5 тыс. коек. Но если потребуется госпитализация 10 или 15 тыс. человек — это будет невозможно.

Не скажу, наверное, ничего нового: возможности нашей системы здравоохранения, естественно, ограничены. Предел этих возможностей мы с вами увидели воочию в октябре и ноябре. Но началась вся ситуация обостряться еще в сентябре, — объяснил губернатор.

Запрет. Altapress.ru

Что делают власти , чтобы не допустить новой вспышки

Первая задача власти — противодействовать распространению коронавирусной инфекции, сказал губернатор.

Ограничения, введенные в крае, по словам Томенко, приняты «не с легким сердцем», это вынужденные меры. И он хотел бы, чтобы их исполняли «не из-под палки», чтобы они воспринимались как забота о здоровье и жизни.

Но профилактика — дело всего общества, считает глава региона, она «требует усилий каждого — от администратора кафе до начальника цеха или министра регионального правительства, руководителя библиотеки и так далее».

В тех странах, где это удалось сделать, не указывали только — вот они должны с этим бороться, они нас не защитили, — объяснил губернатор.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки. СС0

Как организована вакцинация жителей края

Вакцинация губернатор назвал самым главный фактором, который позволит выйти из пандемии и значительно уменьшить потери людей. В этом году в край завезено более 3 тыс. доз вакцин Спутник V, в январе-феврале поставят еще 94 тыс доз.

Информации о поставках вакцин новосибирского центра «Вектор» у губернатора пока нет (в дальнейшем altapress.ru сообщили, что официально все документы есть для применения только вакцины Спутник V).

Схема массовой вакцинации на территории края разработана, в нее вовлечено более 80 учреждений здравоохранения.

При этом нужен особый режим транспортировки и хранения доз — холодовая цепь. Мощности для единовременного хранения в крае есть (а нужна температура — ниже минус 17 градусов), в медучреждениях, вероятно, будут использовать морозильные лари, сказал губернатор.

Сколько человек вакцинируют в Алтайском крае

В течение года планируется вакцинировать до 700 тыс. человек, то есть около трети жителей региона. Но это будет зависеть от скорости поставки в регион вакцин, от объемов — а еще от готовности самих жителей прививаться.

Тут все оказалось не так просто. Из первых трех тысяч вакцин привито где-то около 600 человек — это данные трехдневной давности, — уточнил губернатор на пресс-конференции 23 декабря.

Причины ситуации губернатор комментировать не стал. Ранее ряд СМИ сообщили, что в ближайшие дни в Барнауле, Бийске и Рубцовске появится три передвижных установки — прививку от ковида будут ставить все желающим, не имеющим противопоказаний.