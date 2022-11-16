Красный фонтан и жгут на шею. Преподаватель Барнаульского медколледжа рассказала, как остановить кровотечение при ранении

Спокойствие. Спасти жизнь можно и в том случае, если из человека кровь бьет фонтаном. Правда, времени на это будет совсем немного. Так что придется собрать всю волю в кулак и действовать максимально быстро. А для этого выучить несколько правил и как следует потренироваться. О том, как остановить кровотечение, рассказала преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Янковская в ходе проекта «Журналист меняет профессию».

Большие и маленькие капли

Кровотечения бывают капиллярные, венозные и артериальные. Первое называют «кровяной росой» — капельки жидкости медленно появляются на поверхности. Оно не опасно для жизни. Чтобы его остановить, используют давящую стерильную повязку.

Самое частое капиллярное кровотечение — носовое. При нем пострадавшему пытаются запрокинуть голову, и это — самая частая ошибка. Кровь при этом затекает в дыхательную и даже в пищеварительную систему. Пациента нужно уложить так, чтобы голова была выше туловища.

Голову нужно слегка наклонить вперед. И предупредить человека, что ни в коем случае нельзя сморкаться. Иначе в носу создается дополнительное напряжение, и остановить кровотечение сложнее, оно усилится.

Крыло носа нужно прижать к носовой перегородке. Но иногда и в этом случае «течь» устранить не получается. В основном это бывает у людей с нарушенной свертываемостью крови, или если поврежден крупный сосуд. Тогда стоит использовать тампоны.

Можно просто поместить в нос плотно свернутый тампон либо смочить его 3%-ной перекисью водорода: она обладает кровесвертывающим действием. Но у нее есть один «спецэффект»: она вызывает шипение, пенообразование и легкое пощипывание. Рекомендован и пузырь со льдом или холодный компресс на переносицу. Если кровотечение началось на улице, можно просто приложить снег.

Если соблюсти весь этот алгоритм, то никакого риска для жизни нет, успокоила Ольга Янковская.

Пальцы , рука. СС0

Три минуты до смерти

Артериальное и венозное кровотечения гораздо более опасны. Они возникает от глубокого поражения сосудов. Это может быть ножевое или огнестрельное ранение, а также порыв сосудов костными осколками при переломах.

Кровь при артериальном ранении алого цвета, она идет фонтаном, но не сплошным напором, а пульсирует в такт сердцебиению. При венозном ранении давления нет, кровь бежит непрерывной струей, как вода из шланга. Обедненная кислородом, она похожа на деготь, бывает почти черного цвета.

В чем опасность? Объем циркулирующей в человеке крови в среднем составляет пять литров. Потеря одной трети — примерно полтора литра — приводит к летальном исходу. Если повреждены крупные артерии — сонная или бедренная — смерть наступит в течении двух-трех минут. Так что нужна неотложная помощь.

В артериальном ранении важно найти место, где поврежденная артерия находится наиболее близко к поверхности, и зажать ее пальцем, а для надежности лучше двумя или тремя, причем обязательно выше места, где выходит кровь. В случае с венозной кровью зажим нужно делать ниже раны.

Остановка кровотечения и перевязки. CC0.

Главные точки

Точек, которые можно зажать, чтобы остановить кровотечение, на теле человека больше 10 с каждой стороны от вертикальной оси. Запомним главные.

Височная артерия. Находится в височной ямке, примерно в сантиметре выше козелка уха. «Вы автоматически прижимаете эти артерии с двух сторон, когда у вас сильно болит голова, — рассказывает Ольга Янковская. — Это рефлекс». Прижимание височных сосудов эффективно при ранении в челюсть ниже этих сосудов.

Сонная артерия. Голову пострадавшего нужно отклонить в противоположную сторону, тогда станет видна грудино-ключично- сосцевидная мышца, ее еще называют кивательной. Три пальца располагают посередине мышцы и сильно прижимают к шейным позвонкам глубоко внутрь.

Область плеча. Если ранение в подмышечной области, важно найти точку в нижней трети плеча на внутренней поверхности (это часть руки от локтя до плечевого сустава). Эту артерию сложно найти, она залегает достаточно глубоко.

Лучевая артерия зажимается, когда повреждена кисть. Это место найти легко, здесь обычно «щупают» пульс. Зажим делают кончиками трех пальцев, необходимо, чтобы они глубоко ушли в выемку на запястье.

Бедренную артерию зажимают в области паховой складки между бедром и низом живота. Давление нужно серьезное, поэтому придется делать это кулаком, зафиксированным второй рукой, и всем весом тела.

Брюшная аорта. Кровотечение из брюшной артерии (такое бывает при внутреннем кровотечении) можно остановить, надавливая кулаком на живот в области пупка. Давить нужно в сторону позвоночника. Внутреннее кровотечение легко распознать, если после ранения человек бледнеет, а его сердцебиение учащается, при этом крови не видно на поверхности. Брюшную артерию также нужно зажимать в том случае, когда повреждены оба бедра.

Голеностопную артерию важно прижать, если повреждена стопа. Ее легко обнаружить на внутренней поверхности голени.

Остановка кровотечения и перевязки. CC0.

Времени мало

Физические способности человека не позволяют долго удерживать поврежденные сосуды, да и времени слишком мало. Поэтому важно как можно быстрее наложить жгут.

Резиновые жгуты имеют свойство рассыпаться при пересыхании, так что прежде, чем пользоваться им, нужно проверить эластичность. Бывает, что одна поверхность жгута плоская, другая выпуклая. К телу пострадавшего такую ленту нужно прижимать именно плоской стороной.

Для того, чтобы наложить жгут правильно и быстро, необходимо, чтобы поврежденная конечность находилась как можно выше. И под утягивающую ленту обязательно нужно положить ткань или салфетку.

Место накладки имеет огромное значение. Например, важно не пережать нервный ствол, питающий кисть. Он выступает в средней трети плеча, поэтому жгут должен располагаться только в нижней трети, на расстоянии ладони от локтевого сустава. Если взять выше, можно перетянуть нерв, что приведет к развитию паралича и, возможно, потере части руки.

В качестве повязки можно использовать любые подручные средства: ремни, носовые платки (если свернуть их по диагонали), галстуки, шнуры зарядных устройств.

В продаже есть и специальные тканевые турникеты для остановки крови, они удобнее, чем обычные жгуты, здесь не надо рассчитывать силу наложения.

Тканевые жгуты практичнее, поскольку не разрушаются со временем или от температурных перепадов, в отличие от резиновых.

Рана на руке , кровь. СС0

Как положить жгут

Свободный конец жгута берут в левую руку, а правой накидывают. Первый тур укладки должен быть максимально тугим, именно он и останавливает кровотечение, второй — такой же силы — идет по поверхности первого, все последующие слабее и могут располагаться чуть выше или чуть ниже точки прижатия.

При наложении жгута кровь останавливается, конечность бледнеет, а пульс в ней исчезает.

Наложить жгут можно и на сонную артерию, то есть на шею. Для этого противоположную руку нужно согнуть локте и завести назад. Тогда плечо станет своеобразной шиной. Повязка надевается на шею и фиксируется на плече. Так можно остановить кровь.

По стандартам оказания неотложной помощи, жгут нельзя накладывать более чем на 30 минут. Иначе можно повредить конечности. Время нужно запомнить для того, чтобы передать его сотрудникам скорой помощи. Через полчаса необходимо пустить кровоток во избежание некроза, а затем снова затянуть повязку.

При венозном кровотечении можно обойтись без жгута, используя давящую повязку. Ее накладывают непосредственно на рану. Нужно положить один стерильный бинт на рану, а вторым перетянуть место ранения.

Бинт , рука , капельница. СС0

Страх и шок

Удалить инородные тела из раны при первой помощи не получится, иначе можно усилить кровотечение, это должен делать только хирург. Повязку в таком случае накладывать нельзя, только остановить кровотечение жгутом. И ни в коем случае не лить в рану йод или зеленку — можно вызвать ожог. По правилам, края раны можно обработать перекисью.

Пострадавшему нужно обязательно дать обезболивающее, во избежание болевого шока. Это могут быть таблетки или инъекция. Можно дать ему выпить содержимое ампулы с водой, так лекарство подействует быстрее.

Спасателю придется постоянно разговаривать с пострадавшим, чтобы контролировать его сознание. И постоянно отвлекать его от мыслей о ране, поскольку страх «выбрасывает» в организм огромное количество адреналина, а он учащает ритм сердца и, соответственно, усиливает кровотечение.

Обучение журналистов в Барнаульском базовом медицинском колледже проходит при поддержке министерства здравоохранения Алтайского края.