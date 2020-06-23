«Кремлевский доктор» рассказал о минусах здорового образа жизни и правильного питания

По его словам, поклонники здорового питания сбиваются с истинного пути и начинают себя мучить диетами. Он лично лечил пациентов с анорексией и булимией. А недавно появилось новое расстройство — орторексия.

«Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше, забывая о том, что в природе самое главное — это сбалансированность питания», — отметил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Врач предупредил — такой фанатизм может принести вред организму. Специалисты смогут восстановить пациентам электролитный обмен, но при этом не всегда можно полностью восстановить здоровье. Стремление к «слишком здоровому» образу жизни лечат только психиатры.

Также Мясников рассказал о продуктах, позволяющих снизить уровень холестерина в крови. По его словам, 70 граммов практически любых орехов снижают холестерин. Дикий рис содержит химическое вещество, входящее в состав препаратов для борьбы с повышенным холестерином, пишет News.ru.

Врач напомнил, что полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, повышают «хороший» холестерин и понижают «плохой». А зеленый чай за счет полифенолов оказывает выраженное положительное действие на этот показатель.

Ранее Мясников назвал некоторые бесполезные, на его взгляд, лекарства — ноотропы, ферменты, иммуномодуляторы, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, гепатопротекторы, пробиотики и пребиотики, хондропротекторы, растительные сборы и настойки и гомеопатические препараты.

Главврач «кремлевки»

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год.

«Когда меня спрашивают: «Почему ты ушёл из «кремлёвки»?", я всегда улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю Конан Дойля и его «Белый отряд». Там стрелка, бывшего монаха, спросили: «Джон, почему ты ушёл из монастыря?» Джон почесал затылок и ответил: «Вообще-то причин было семь. Первая заключалась в том, что меня оттуда выкинули». Собеседник захохотал и воскликнул: «К чёрту остальные шесть!»», — написал Мясников в своей книге «О самом главном».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова — он стал ведущим программы «Врача вызывали?» на НТВ и начал вести медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM».

А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.