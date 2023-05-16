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Здоровье

Крупный медцентр Барнаула бесплатно проведет раковую диагностику

20 мая в барнаульской поликлинике №14 пройдет День ранней диагностики рака молочной железы. Здесь продолжают организовывать акции, которые направлены на выявление онкозаболеваний.

Женская грудь.
Женская грудь.
СС0.

20 мая в поликлинике №14 будут работать три гинеколога. Пациенток просят обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, специалисты проведут осмотр только молочных желез. Во-вторых, после приема женщин направят на УЗИ, при необходимости - на маммографию. В-третьих, в случае каких-либо подозрений в этот же день будет осмотр у онколога. В-четвертых, такие акции рассчитаны исключительно на пациенток поликлиники №14, в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Именно в этой группе сейчас выявляемость патологий молочных желез довольно высока.

«Подобные акции очень востребованы среди нашего населения, - сказал главный врач поликлиники №14 Дмитрий Денисов. – Их суть заключается в том, чтобы в максимально сжатые сроки пройти скрининговое обследование. То есть в День ранней диагностики рака молочной железы в течение нескольких часов - гинеколога, УЗИ, маммографию и онколога».

В поликлинике уточняют: прием 20 мая будет идти с 8:00 до 15:00 часов. Предварительная запись обязательна: через кол-центр (560-922), регистратуру, специалиста женской консультации (8-953-037-73-70 по будням с 8:00 до 15:00 часов).

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