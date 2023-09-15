15 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Лечение гипертонии снизило риск развития деменции

Ученые из Австралии обнаружили, что во время лечение гипертонии снижается риск деменции у пожилых людей.

Давление. Здоровье.
Давление. Здоровье.
СС0

В исследовании приняли участие 35 тыс. человек. Средний возраст - 72,5 года. Отмечается, что наблюдения длились чуть больше четырех лет.

Специалисты выявили, что у пациентов, не лечившихся от артериальной гипертензией, был повышен риск развития деменции на 43%. Они сравнивали их со здоровыми контрольными группами.

У людей, которые лечили артериальную гипертензию, вероятность увеличилась на 26%.

Полностью ознакомиться с исследованием можно тут.

Ранее были названы главные факторы риска опущения матки в молодом возрасте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость