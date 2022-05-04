150 литров крови после легкого завтрака. Как в Алтайском крае развивают донорство

Не менее 35 тонн крови в год нужно заготавливать в Алтайском крае, чтобы обеспечить потребности всех медицинских учреждений, рассказала главврач алтайского Центра крови Татьяна Индюшкина. У этого ресурса нет никакого другого источника, кроме здоровых людей, которые решают стать донорами.

Три человеческие жизни

Компоненты крови переливают человеку во всех неотложных состояниях: в первую очередь — пациентам с серьезными травмами и большими кровопотерями и онкогематологическим больным. Донорскую кровь используют и при высокотехнологичных операциях на сердце.

«Когда нужно переливание крови, речь идет всегда о жизни и, к сожалению, смерти», — говорит Татьяна Индюшкина.

Человек за раз сдает около 450 мл крови. Это стандартная доза, которая никак не повлияет на состояние его здоровья. Взрослый человек имеет от четырех до пяти литров крови. Донорская «отдача» в зависимости от веса тела, составляет всего 7−13% общего объема.

Из одной дозы в Центре могут выделить отдельно компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму. Они будут предназначены для разных людей. Так что один донор спасает разом трех человек.

Факт По данным ВОЗ, каждому третьему жителю планеты хотя бы один раз в жизни требуется переливание крови.

Донорская кровь. СС0

Из чего «делается» кровь

Плазма — это жидкая часть крови. В ней содержатся все клетки крови. Ее переливают тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови. Свежезамороженной плазмой также лечат тяжелых больных с коронавирусом, чтобы предотвратить образование микросгустков крови и блокады микроциркуляции в органах.

Красные кровяные тельца переносят кислород по всему организму. Переливание их может понадобиться, если у пациента низкое содержание красных кровяных телец — анемия. Это может помочь уменьшить головокружение, одышку или слабость.

Тромбоциты помогают образовывать сгустки и останавливать кровотечение. Их переливают пациентам с тромбоцитопенией, которая чревата сильными кровотечениями во время операции или другой процедуры.

Люди с первой группой крови 0 (I) — универсальные доноры, их кровь можно переливать лицам с любой группой крови. Обладатели четвертой группы АВ (IV) относятся к категории универсальных реципиентов. Им можно переливать кровь любой группы.

Тромбоциты и эритроциты (они наиболее востребованы) буквально в ближайшие дни после сдачи крови направятся в медучреждения, а плазма закладывается на длительное хранение.

Татьяна Индюшкина говорит, что в какой-то месяц самой востребованной может оказаться первая группа крови, в какой-то — вторая, но никакой четкой зависимости нет, так происходит по всей России.

Анализ крови. pexels.com

Мода на донорство

Алтайская служба крови обеспечивает 99 медучреждений края. Это не только больницы Барнаула, но и крупные учреждения Бийска и Рубцовска, а также организации, оказывающие специализированную, высокотехнологичную помощь — Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, краевая клиническая больница, краевой перинатальный центр, клиническая больница скорой помощи и другие. Здесь постоянно проводят сложные операции, и ни одна из них не обходится без донорской крови.

Для того, чтобы полностью обеспечить всех, нужно, чтобы кровь ежедневно сдавали около 200 человек. По словам Татьяны Индюшкиной, уже давно не наблюдается никаких перебоев. Но она вспоминает, что в 1990-х в пункты переливания никто идти не хотел, и донорами становились родственники больных и сами врачи.

Всероссийская акция «Доноры Донбассу». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

В последние 20 лет доноры — это, в основном, студенты, рабочие, служащие и медработники. Родственники уже не привлекаются, резервов вполне хватает.

20−25% из тех, кто приходит сдавать кровь, делают это разово и больше не появляются. Однако остальные 75% становятся постоянными «помощниками», сдают кровь три раза в год и чаще, и это особенно ценят врачи.

Преимущественно, доноры — это молодые люди до 40 лет, их 75−80%. Активно вовлекается студенческая молодежь. Они приходят сдавать кровь целыми группами. Традиция студенческих донорских акций появилась в крае в 2003 году. В последние годы организаторами таких акций выступают добровольцы и волонтеры, студенческие профкомы вузов и сузов города.

В крае также набрало популярность корпоративное донорство, когда в Центр крови группой приходят сотрудники какой-либо фирмы или компании. Татьяна Индюшкина говорит, что донорское движение становится модным трендом.

Факт Максимально допустимое число процедур по сдаче крови у женщин — четыре раза в год; у мужчин — пять раз. Почетным донором может стать человек, который сдавал кровь более 40 раз.

Значок почётного донора. Открытые источники в Интернете ( ССО)

В минус 80

Недавно в Центре крови внедрили технологию замораживания тромбоцитов. Она разработана московскими учеными-трансфузиологами. «Это очень важно, потому что все компоненты крови — это скоропортящийся продукт, — говорит главврач. — Особенно тромбоциты. Срок их годности — не более пяти дней».

После внедрения технологии криоконсервирования появилась возможность хранить тромбоциты до двух лет.

До этого врачам Центра крови приходилось работать в праздничные и выходные дни, потому что срок годности тромбоцитов не позволял делать большие перерывы в заготовке. Сейчас в Центре крови могут создать стратегический запас.

Клетки помещают в замкнутую пакет-систему с особыми растворами внутри. Тромбоциты остаются жизнеспособными даже при температуре хранения в -80С.

Медики знают, как важен стратегический запас тромбомассы. Гемокомпонент необходим при осложненных родах, травмах, онкологических заболеваниях. В ожидании концентрата хирурги-онкологи порой вынуждены переносить плановые операции. Перед вмешательством больным важно повысить уровень тромбоцитов, падающий, например, после курсов химиотерапии.

Мобильный комплекс забора крови. vk.com/yadonorbarnaul.

Пить гранатовый сок

Постоянное донорство требует обязательной подготовки, соблюдения режима труда и отдыха, правильного питания, отказа от алкоголя и курения. С одной стороны, это — ограничения, с другой — несомненная польза: это как раз тот самый здоровый образ жизни, к которому все стремятся.

Все доноры в Центре крови проходят медосмотр. За день до сдачи нельзя курить. За два дня не пить алкоголь. Стать донором крови может почти каждый, исключение — те, кто весит меньше 50 кг и имеет индивидуальные противопоказания. Существует перечень заболеваний, при которых быть донором нельзя. Важно предупредить врачей о своих болезнях или принимаемых лекарствах.

Есть и другие правила:

Не стоит приходить на сдачу крови , если ощущается недомогание ( озноб , головокружение , головная боль , слабость).

если ощущается недомогание озноб головокружение головная боль слабость). Не сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Нельзя сдавать кровь натощак. Лучше выспаться и перекусить чем-то нетяжелым ( сладкий чай , сухое печенье , каша на воде , яблоко).

сладкий чай сухое печенье каша на воде яблоко). Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную , жареную , острую и копченую пищу , бананы , орехи , семечки. А еще молочные продукты , яйца и масло.

жареную острую и копченую пищу бананы орехи семечки. А еще молочные продукты яйца и масло. За 72 часа до процедуры не следует принимать лекарства , содержащие аспирин и анальгетики.

Мобильный комплекс забора крови. vk.com/yadonorbarnaul.

После сдачи крови сразу врачи не рекомендуют сразу вставать. Нужно 10−15 минут побыть в покое. Если есть недомогание, следует сказать об этом врачу.

В течение трех-четырех часов нельзя снимать повязку. Мочить тоже не стоит. Это поможет предотвратить образования синяка в месте укола.

Не следует курить в течение двух часов после процедуры, а также в день сдачи крови нужно избегать физических нагрузок и тяжестей. Чтобы быстрее восстановиться, придется полноценно питаться.

Практически все свежие овощи и фрукты полезны для восстановления крови, но некоторые из них обладают сильным действием. Сюда модно отнести: шпинат, свеклу, спаржу и цветную капусту. Первым и самым главным восстановителем всегда считался гранат и гранатовый сок.

Уровни лейкоцитов и тромбоцитов восстанавливаются за пять-шесть суток, эритроцитов — обычно за месяц. Плазма восстанавливается в течение одного-двух дней. Чтобы объем и состав крови быстрее нормализовались, рекомендуется пить больше жидкости.