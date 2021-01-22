Ложка за ложкой. Барнаульский диетолог рассказала, как и чем правильно кормить детей

Первые 1000 дней жизни ребенка предопределяют все его дальнейшее психическое и соматическое развитие, а также все взрослые хронические болячки. Врачи говорят, что недостатки питания в младенчестве исправить уже невозможно, а ущерб от них серьезный. Главный детский диетолог Алтайского края и заведующая центром здоровья барнаульской детской больницы № 1 Ирина Мироненко рассказала о последних исследованиях врачей, пользе грудного вскармливания и новых правилах прикорма.

Генетический продукт

— Питание имеет огромное значение для развития ребенка, не только его пищеварения, но и иммунной системы, и даже когнитивных функций.

Первым продуктом новорожденного становится грудное молоко, предложенное самой природой. Первое прикладывание к груди в течение часа от рождения — пусковой момент. Это и формирование лактационной функции у женщины, и реализация материнского инстинкта.

Грудное вскармливание — золотой стандарт питания и персонифицированная медицина для ребенка. Оно несет информацию не только о здоровье мамы и ее питании, но и о ее настроении и интеллектуальном развитии.

У этого продукта есть так называемое эпигенетическое значение. То есть ребенок рождается с определенным набором генов, которые несут какую-то информацию, а грудное молоко, грубо говоря, может включать или выключать эту информацию, изменяя ребенка. Причем это влияние передается последующим поколениям.

Новорожденный ребенок. pixabay.com.

Иммунитет везде

— Грудное молоко формирует микробиоту — набор микроорганизмов желудочно-кишечного тракта. Еще лет 20 назад считали, что этот продукт стерилен, но сегодня мы знаем, что в нем содержится огромное количество бактерий, и от того, насколько разнообразна микробиота матери, зависит и набор полезных бактерий ее ребенка.

Ни один заменитель не может быть аналогом, все они изготавливаются из коровьего молока, которое несет информацию о питании коровы, а не мамы малыша.

Интеллектуальное развитие ребенка тоже зависит от грудного вскармливания. Были открыты бета-казоморфины — цепочки аминокислот, которые образуются во время переваривания молока и влияют на центры удовольствия нервной системы младенца.

Полинасыщенные жирные кислоты в молоке способствуют укреплению мембран клеток нервной системы, зрительного анализатора. У детей, вскормленных грудью, меньше риск наследственных заболеваний и аллергий.

Женская грудь. СС0.

Сегодня опубликованы данные о том, что грудное молоко может профилактировать сердечно-сосудистые заболевания — атеросклероз и гипертонию. Это кажется парадоксальным, поскольку в молоке содержится огромное количество холестерина.

Этот продукт формирует иммунитет ко многим заболеваниям. Раньше считалось, что в материнском молоке есть специальные антитела, теперь ученые выяснили, что все гораздо сложнее и интереснее. В молоке содержатся специальные клетки, способные «обучать» развивающуюся иммунную систему ребенка защищаться от разных патогенов, с которыми когда-либо сталкивалась его мать.

Цифра Более 400 компонентов грудного молока открыто на сегодняшний день учеными. В составе самых дорогих и современных смесей для детского питания их не более 40.

Роддом. Анна Зайкова

Отлучить от груди

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить малыша грудью до двух лет, дальше — по желанию мамы. Я на практике сталкиваюсь с тем, что после полутора лет грудное молоко не несет питательной ценности, формируется лишь привязанность к маминой груди как средству успокоения.

Чаще бывает, что это средство для устранения психологических проблем самой мамы: приятно же держать дитя у груди. Но уже доказано, что такая практика существенно замедляет процесс взросления ребенка и ведет к другим психическим проблемам.

Дело в том, что в это время начинает формироваться мышление, этот процесс должен проистекать в некотором дискомфорте: ребенку уже недостаточно быть просто сухим и сытым, возникают другие проблемы. А мы вместо их

Решения даем малышу грудь как универсальное успокоительное, что тормозит развитие психики. Кроме того, появляется очень нехороший стереотип — если есть проблема, надо поесть.

Женщина , грудь. СС0

Он ведет к большим проблемам во взрослой жизни. Помимо ожирения это могут быть наркомания, игромания, алкоголизм — все то, что не решает проблему, а откладывает ее решение и просто приносит удовольствие.

Фрукты или овощи

— Наступает момент, когда грудное молоко уже не может обеспечить суточный рацион питания ни по калорийности, ни по важным микроэлементам. В период с четырех до шести месяцев нужно вводить прикорм. Оптимально — с пяти месяцев.

Прикорм рекомендуется вводить с основных продуктов питания — каш и овощных пюре. Это термически обработанная и наиболее легко усваивающаяся еда. И лишь потом можно давать необработанные продукты (фруктовые пюре и соки).

Ранее отдавали предпочтение сокам в качестве первого прикорма. Однако для правильного развития ребенку нужны пищевые волокна, в соках их нет, их пищевая ценность минимальная.

Ребенок ест кекс. СС0

Я своим детям вводила соки буквально с первого месяца жизни, потом в рекомендациях сказали, что нужно с четырех месяцев, сейчас — только с восьми. Мы проводили исследования в двух группах. Если вводить соки и фрукты позже, то риск аллергий уменьшается в два раза. Свежими продуктами мы раздражали слизистую, увеличивали проницаемость кишечника и вызывали аллергию.

Факт Отечественные нутрициологи придерживаются мнения, что ребенку любого возраста не стоит перед обедом давать свежие ягоды или фрукты. Иначе он откажется принимать другие, более значимые для пищеварения продукты питания — объем желудка просто будет заполнен и голод утолен.

Мясо и молоко

— По последним рекомендациям мясо в рацион ребенка следует вводить раньше, возраст снизился с семи до шести месяцев. Мясное пюре — источник белка, а также железа, марганца, цинка, меди. Именно из мяса эти элементы усваивается лучше и быстрее всего. Особенно важен такой прикорм для детей, имеющих риск развития анемии.

Для кисломолочных продуктов — творожка, бифилина, йогурта — время введения, наоборот, отсрочили: их рекомендуют давать не раньше, чем когда ребенку исполнится восемь месяцев, поскольку большое количество белка тоже способствует возникновению аллергии. Количество таких продуктов должно составлять не более 200 мл в сутки.

Детское питание.

Мы не рекомендуем и цельное молоко на первом году жизни. Оставьте его для приготовления каш, но не как самостоятельный продукт.

По новым правилам в пищу для детей первого года жизни не нужно добавлять соль и сахар. Детей надо приучать ко вкусу слабосоленой пищи, иначе высок риск гипертонии.

Более того, ВОЗ не рекомендует употреблять больше пяти граммов соли всем взрослым, а не только беременным женщинам, как было раньше. Уменьшение потребления сахара снижает риск развития диабета и ожирения.

Факт Российские врачи руководствуются двумя национальными программами по рациональному питанию — для раннего возраста (обновлена в 2019 году) и для детей от года до трех лет.

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.

Больше жидкости

— Национальная программа рационального питания говорит, что необходимо допаивать даже новорожденных детей водой. Если есть потеря жидкости или повышается температура окружающей среды, воду давать обязательно.

Пить особенно важно во время прикорма твердыми продуктами. При этом ни в коем случае нельзя заменять воду соком, особенно подслащенным.

Часто на втором году жизни мои пациенты не едят основные продукты питания. Зато оказывается, что в течение дня ребенок выпивает полтора литра сока или молока, то есть удовлетворяет потребность в калориях, так что ему просто не нужны другие продукты, которые тем не менее необходимы для роста и развития.

Кран. Вода. Ребенок. СС0

Свое или «машинное»

— Я убеждена, что прикорм стоит начинать с промышленных продуктов питания для детей, а не приготовленных на собственной кухне. Сейчас предлагается большое разнообразие. Это гарантия качества и чистоты.

К продуктам для детей, как и к сырью, предъявляются очень высокие требования, они проходят массу всевозможных исследований, исключающих малейший вред. Кроме того, промышленные продукты имеют гомогенную консистенцию, поэтому, начиная прикорм, мы можем быть уверены в том, что еда хорошо усвоится.

Тем не менее мы должны постепенно приучить ребенка и к общему столу. После девяти месяцев нужно начинать давать продукты более сложной консистенции.

Есть мамы, которым лень или некогда готовить специально для ребенка, проще ведь открыть баночку с пюре. В итоге мы имеем детей, которые и на втором году жизни просто не умеют пережевывать и переваривать более сложные и более твердые продукты.

Факт За последние 20 лет, по оценкам Ирины Мироненко, возраст молодых мам существенно изменился. «Если раньше это были 18−19-летние девочки, которые забеременели потому, что так получилось, то теперь средний возраст рожающих впервые изменился и составляет 30−40 лет», — говорит специалист.

Урожай. Яблоко. СС0

Специальный вопрос

— В детстве нас пугали , что если не будем есть , то желудок «съест» сам себя. Для этого есть основания?

— Голодные паузы использовали раньше для коррекции определенных болезненных состояний кишечника, например. Последние исследования говорят, что голод в течение 12 часов повреждает слизистую и снижает активность ферментов. Длительное голодание определенно нанесет вред, но не есть несколько часов — это нормально.

Другое дело, если у ребенка нет режима питания и он беспорядочно употребляет пищу. Еще на примере собаки Павлова мы помним, что желудочный сок и переваривающие ферменты выделяются к определенному моменту, так что режим важен. Организм не должен голодать больше четырех часов, исключая ночной перерыв.

Младенец. Ребенок unsplash.com

Терпение , только терпение

— Надо понимать, что прикорм — это трудозатратное занятие для родителей: нужно вводить его ложку за ложкой, постепенно снижая число кормлений грудью, чтобы к году их осталось только два — рано утром и вечером, перед сном. Тогда к полутора годам грудное вскармливание можно прекратить вовсе.

Прикорм — это формирование культуры питания на всю последующую жизнь. Если мы изначально что-то сделали неправильно, ребенка уже невозможно будет переучить.

Возможно, у родителей не хватает терпения. Часто они хотят накормить дите во что бы то ни стало и буквально насильно впихивают в него еду. Возникает проблема отказа от пищи вообще.

Конечно, прием пищи должен быть эмоционально положительно окрашен, но не стоит доводить до крайностей. Обед с особыми условиями, например на фоне любимых мультиков и игрушек, ведет к тому, что в другое время ребенок есть не будет вообще.

Мама и ребенок. СС0

Чем больше ритуальных действий совершается вокруг кормления, тем быстрее и сильнее формируется правильная привычка. Поэтому важно, чтобы пища подавалась в одно и то же время, за одним и тем же столом, из одной и той же посуды.

Тут важно еще и настроение мамы, которое мгновенно передается малышу. Он будет есть с удовольствием, если мама спокойна. Если же она переживает, ребенок подсознательно думает: «Что же такое опасное мне дает мама, если сама боится?»

Кормление основным продуктом не должно занимать более 30 минут, иначе ребенок просто устает и отказывается от пищи. Многие родители при этом пытаются впихнуть весь объем до последней капли, формируя при этом негативное отношение к еде.

Не каждый малыш будет открывать рот и ловить следующую ложку. Хочу пожелать терпения родителям. Нужно кормить настойчиво, но не насильно.