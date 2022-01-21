Лукашенко второй раз переболел коронавирусом

Лукашенко рассказал об этом на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. Президент Белоруссии отметил, что «омикрон — это совершенно другой вирус» и он перенес его на ногах.
«Заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — сказал Лукашенко.
В июле 2020 года лидер Белоруссии сообщал, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах, пишет bfm.ru. Тогда Лукашенко заявил, что его заразили коронавирусом намеренно.
«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
После известия о ковид-заболевании Лукашенко пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера все нормально со здоровьем.