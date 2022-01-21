Лукашенко второй раз переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел коронавирусом. Причем, у него был выявлен штамм «омикрон», сообщает « Белта ».

Лукашенко рассказал об этом на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. Президент Белоруссии отметил, что «омикрон — это совершенно другой вирус» и он перенес его на ногах.

«Заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали», — сказал Лукашенко.

В июле 2020 года лидер Белоруссии сообщал, что бессимптомно переболел коронавирусом и перенес его на ногах, пишет bfm.ru. Тогда Лукашенко заявил, что его заразили коронавирусом намеренно.

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

После известия о ковид-заболевании Лукашенко пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера все нормально со здоровьем.