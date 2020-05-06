«Люди на пределе». Алтайский психиатр объяснил, почему люди во время пандемии стали больше пить

В России третью неделю растут затраты граждан в винных магазинах. Об этом говорят еженедельные исследования лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные». Алтайский психиатр Сергей Козырев говорит: дело в стрессе. По его словам, звонков на телефон доверия краевой психиатрической больницы стало намного больше.

Плюс препараты от похмелья

Рост затрат граждан на алкоголь происходит три недели подряд, хотя в последнюю неделю апреля он уже был не такой ощутимый.

С 6 по 12 апреля затраты россиян по категории «Винные магазины» возросли на 32% (к такому же периоду 2019 года). С 13 по 19 апреля +34%. С 20 по 26 апреля прирост +15,7%, следует из аналитик Сбербанка.

Объяснение этому достаточно очевидное. Барнаульский психотерапевт и нарколог Сергей Козырев напрямую связывает феномен со стрессом, вызванным пандемией коронавируса, нехваткой точной информации и изобилием негативной. Ну и самоизоляцией, конечно, тоже.

Люди устали от карантина, пытаются снять страх, напряжение алкоголем. У кого-то получается, у кого-то нет, сказал Сергей Козырев, психотерапевт кризисного отделения «телефон доверия» Алтайской краевой психиатрической больницы.

Причем, по сведениям психиатра, люди стали больше покупать и препаратов от похмелья.

Алкоголь. СС0

Неопределенность как фактор стресса

Один из главных факторов стресса — неопределенность, объясняет Козырев. Многие не могут понять, что это за патология, когда закончится карантин, что будет дальше.

Нет должной информации — в СМИ просто фиксируют даты, пишут, что за сутки ушло столько-то, выздоровело столько-то. А дальше люди не могут понять: вот подойдет 12 мая, закончится карантин, что будет дальше? 12 мая им, возможно, скажут — все, выходи на улицу, иди на работу. А у человека возникает страх — а что уже нет вируса? Мы его победили? Многие боятся 12 мая, — объясняет он.

Нехватка точной информации сегодня, в общем, объяснима. По словам психиатра, за столь короткое время мы до конца не выяснили этиологию и патогенез этого вируса. И, соответственно, не можем описать точную симптоматику, дать прогноз, обозначить конкретное лечение. Но информации людям не хватает.

Стресс. pixabay.com

«Сбегаю-ка я в магазинчик»

Впрочем, действуют здесь и другие факторы — усугубляющие: и негативная информация, и сама по себе изоляция, во время которой человеку ограничивают жизненное пространство и функции.

Люди на пределе. Ограниченное пространство приводит к психо-эмоциональному энергетическому истощению. В свою очередь это может привести к фрустрации, краху надежд. Он надеялся куда-нибудь съездить — и деньги потерял, и путешествия нет, да еще жена говорит — ипотеку надо гасить. На это накручивается самобичевание: человек рассуждает — какой же я никчемный человек, и пошло, и поехало. И вот он думает — сбегаю-ка я в магазинчик, а там, может, ситуация поправится, — объясняет Сергей Козырев.

Алкоголь. Застолье. СС0

В группе риска 12%

Но, по словам психиатра, не все люди снимают стресс алкоголем. 12% людей в мире, объясняет он, — это практически не болеющие и крайне устойчивые личности. У них достаточно высокий психо-эмоциональный энергетический потенциал.

Еще 12% - слабые, болезненные люди, у них нет иммунитета, а психо-эмоциональный энергетический фон крайне низок.

Остальные 76% - «между небом и землей». Они реагируют на факторы стресса в зависимости от того, как сложится ситуация, кто будет рядом, кто их направит и кто является авторитетом, есть семья или нет и так далее.

По словам психиатра, запивают стресс алкоголем люди из категории слабых. Хотя, безусловно, к тем, кто стал больше пить, могли присоединиться и более сильные — все зависит от личной ситуации.

Стресс. pixabay.com

Нужна карта спасения

Между тем, в любой патологи есть правило — профилактика, продолжает Сергей Козырев. Для каждого человека, был он инфицирован или не был, нужен план профилактических мер.

Когда человеку снимают после перелома гипс, ему объясняют: а дальше действуй вот так. Разминай, делай упражнения по утрам и вечерам — и у тебя все будет тип-топ. И вот здесь обязательно надо будет объяснить людям, чем им надо заниматься после того, как все ограничения снимут. Тут нужен целый институт, чтобы разработать карту профилактики, тогда не будет того, что сейчас.- объясняет Козырев.

Пока же, по словам психиатра, звонков на телефон доверия стало намного больше, чем раньше. И многие из звонящих задают вопросы, когда закончится пандемия, как не заразиться, что это за инфекция и снимут ли ограничения к 12 мая.

Йога. СС0

Ведите активный образ жизни

Советы Козырева довольно простые — стараться вести активный и здоровый образ жизни и укреплять иммунитет. Заниматься гимнастикой, выйти во двор и «поработать» на тренажерах, принимать контрастный душ и т. п.

Говорю вам как доктор с 45-летним стажем: самое главное — укрепление иммунитета, — сказал Козырев.

О том, к каким последствиям может привести переживаемый нами период, пока сказать трудно. «Анализ мы сможем сделать после того, как все это закончится», — отметил эксперт.

Оптимистично в данной ситуации, пожалуй, то, что все эпидемии рано из поздно заканчиваются.

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Что такое проект «СберДанные»

Это инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные.