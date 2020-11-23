Медики назвали главную ошибку, превращающую еду в причину рака

Мяснянкин отметил, что продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.
«Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология», — пояснил кандидат медицинских наук.
Главной проблемой он указал способы приготовления пищи. К примеру, когда при жарке мяса или овощей используют подсолнечное масло.
«Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться», — предупредил Мяснянкин.
Он посоветовал полностью исключить из рациона спиртные напитки, которые также увеличивают риск развития некоторых видов рака.
Ранее Мяснянкин назвал первый симптом рака головного мозга. Также он рассказал, при каких изменениях в родинках нужно срочно бежать к врачу.