Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Медики назвали главную ошибку, превращающую еду в причину рака

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал «Пятому каналу», почему еда может стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Поросенок. Мясо.
Поросенок. Мясо.
CC0

Мяснянкин отметил, что продукты повышают риск развития заболевания, если они загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами.

«Это пагубно повлияет на желудочно-кишечный тракт, на слизистую. За счет такого поражения и может появляться онкология», — пояснил кандидат медицинских наук.

Главной проблемой он указал способы приготовления пищи. К примеру, когда при жарке мяса или овощей используют подсолнечное масло.

«Если оно используется несколько раз, то, естественно, все канцерогенные вещества начинают накапливаться», — предупредил Мяснянкин.

Он посоветовал полностью исключить из рациона спиртные напитки, которые также увеличивают риск развития некоторых видов рака.

Ранее Мяснянкин назвал первый симптом рака головного мозга. Также он рассказал, при каких изменениях в родинках нужно срочно бежать к врачу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость