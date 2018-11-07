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Здоровье
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Российских медиков хотят наказывать за призывы не ставить прививки

Минздрав России планирует ввести ответственность для медицинских работников за призывы к отказу от вакцинации. При этом национальный календарь прививок расширят к 2020 году и введут электронный сертификат прививок, рассказали представители ведомства на круглом столе в «Известиях».

Укол. Прививка.
Укол. Прививка.
СС0

Представители Минздрава заявили, что не знают, сколько в России непривитых детей. По данным ведомства, около 20−30% населения отказываются от прививок.

Чтобы получить точную статистику, Минздрав выступил с инициативой создания закона о биологической безопасности, который регламентирует создание электронного сертификата прививок. Такая система позволит полностью учитывать прививающееся население.

Эксперты в сфере здравоохранения предлагают объявлять медикам, которые отговаривают пациентов от прививок, выговоры или в принудительном порядке направлять их на повышение квалификации в области вакцинации. Врачи смогут давать подобные рекомендации лишь при наличии у пациента отвода по медицинским показаниям, заявили в министерстве.

Специалисты напомнили об эпидемии дифтерии, которая была вызвана провалом вакцинации в 1991—1993 годах, и подчеркнули, что от этого заболевания до сих пор умирают люди. Непривитые граждане обеспечивают вспышки заболеваемости, сообщили медики.

По мнению экспертов, обязательно прививаться нужно от гриппа, кори, краснухи, вирусного гепатита B, столбняка и дифтерии. При наличии риска заражения — от гепатита А, менингококковой инфекции и желтой лихорадки.

При этом специалисты согласились, что вакцина БЦЖ против туберкулеза, которую родители массово отказываются ставить детям, плохая, но «новую еще не придумали», поэтому «отменять ее нельзя».

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