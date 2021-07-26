Медицинский журнал обвинили в нерасторопности, которая могла обернуться быстрым распространением ковида

Промедление с ее публикацией, считает он, и привело к тяжелой ситуации с пандемией в мире, пишет Daily Mail.

Когда во всем мире был известен лишь 51 больной новой коронавирусной инфекцией, рецензент The Lancet, голландский профессор Зис Куикен, получил свежую статью.

В работе китайских ученых описывался случай распространения коронавируса в семье, часть членов которой посетила Ухань в начале месяца.

Куикен мгновенно осознал ценность исследования — на тот момент по умолчанию считалось, что ковид не может распространяться между людьми, а все заболевшие заразились от животного источника (грубо говоря, съели что-то на уханьском рынке), а тут налицо случай болезни даже тех родственников, которые в Ухань не ездили, пишет bfm.ru.

Врачи. Пандемия ССО.

Рецензент тут же написал в редакцию The Lancet — работу нужно публиковать без промедления, на счету каждая секунда, мир может быть на пороге пандемии. Когда через сутки ему не ответили, он написал своему знакомому, сэру Джереми Фаррару — британскому ученому и главе одного из крупнейших благотворительных фондов в мире Wellcome Trust.

Как описывает в своей книге Фаррар, он попытался связаться с главным редактором The Lancet Ричардом Хортоном напрямую, но и тот не ответил. Тогда глава Wellcome Trust сообщил о сенсации своему контакту в ВОЗ — и на следующий день Китай подтвердил факт заразности вируса. В итоге обнародование этих данных, а значит и принятие мер по закрытию границ и изоляции заболевших, затянулось на несколько дней.

Как сообщили в редакции The Lancet в ответ на публикацию Daily Mail, где описаны обвинения Фаррара в отношении журнала, в начале пандемии все работы о ковиде публиковались максимально быстро — но только после тщательного рецензирования. Это важная оговорка — для одного из самых влиятельных медицинских журналов в мире опубликовать столь важную статью второпях и с ошибками, которые не успели проверить все рецензенты, было бы немыслимо.